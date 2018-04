Xabi Prieto: "Mi sueño no era ser futbolista, era jugar en la Real Sociedad"

"Desde pequeño mi sueño no era ser futbolista; mi sueño era jugar en la Real Sociedad y por ello me siento feliz, he tenido la suerte de poder hacerlo. He tenido mucho más de lo que he necesitado", han sido las palabras de despedida de Xabi Prieto durante la rueda de prensa en la que este miércoles ha explicado las razones por las que, al final de esta temporada, abandonará la práctica del fútbol profesional.

El estadio de Anoeta ha abierto esta tarde las dependencias del palco presidencial para albergar la rueda de prensa de despedida del capitán de la Real Sociedad, un acto al que han asistido todos los jugadores de la primera plantilla, así como numerosos directivos y técnicos de la entidad, y que se ha convertido en un verdadero homenaje a Prieto como símbolo de la cantera de la Real Sociedad, único club en el que ha militado a lo largo de sus quince años de trayectoria deportiva.

Emocionado por momentos, Prieto, quien ha estado arropado en su comparecencia por el presidente, Jokin Aperribay, ha sido preguntado por los motivos que le han llevado a desarrollar toda su carrera en la Real Sociedad y le han permitido "resistir" las pretensiones de otros equipos que pretendieron ficharle. "Es sencillo, cuando en un sitio te sientes querido, valorado, estás en tu ciudad, con tu gente, con tu familia y tus amigos, uno no necesita más".

"Sé que lo voy a echar en falta", ha admitido el capitán txuriurdin quien, a los 33 años, ha explicado que había tomado desde hace tiempo la decisión de colgar las botas al final de temporada y que sólo, "igual, hubiera cambiado de opinión" en caso de haber ganado la Copa del Rey, la Liga Europa o logrado la clasificación para la Liga de Campeones en la presente temporada.

Prieto, quien se encuentra convaleciente por una rotura de fibras, ha reconocido también que su "sueño" actual es el de tratar de despedirse en el campo, algo para lo que trabaja intensamente en la recuperación de su lesión.

El capitán blanquiazul, que ha disputado más de 530 partidos con la camiseta blanquiazul, ha agradecido su apoyo a la afición donostiarra, ha recordado los "momentos muy duros" por los que pasó el club cuando descendió a Segunda División y se ha felicitado por las alegrías vividas con logros como el ascenso o las competiciones europeas disputadas.

Ha admitido no obstante que le hubiera gustado "ganar un título" con la Real, algo que, según ha dicho, "está cerca" por "la calidad de la plantilla" y los jugadores que "vienen desde abajo"; y, aunque ha reconocido que haber sido convocado con la selección española en alguna ocasión hubiera sido "una experiencia muy bonita" para "haber compartido vestuario con los mejores", ha aclarado que tampoco es algo a lo que "haya dado muchas vueltas".

Se ha dirigido también a los canteranos del equipo, ante los que se ha postulado como "ejemplo" de que "jugando en la Real toda su carrera pueden ser felices, les puede llenar y de que no hace falta irse fuera para buscar cosas que tienen en casa".

"Hay que entender a cada persona y respetar las decisiones que toma cada uno, pero yo no me cambiaría por ninguno de los que se han marchado, y ojalá en un futuro la gente que sale de la Real apueste por quedarse en nuestro club y pueda hacer una carrera como la mía", ha concluido.