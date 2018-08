Aperribay asegura que el Athletic hizo una "oferta no concreta" a Oyarzabal

San Sebastián, 17 ago (EFE).- El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha asegurado hoy que el Athletic de Bilbao hizo una "oferta no concreta" al jugador txuriurdin Mikel Oyarzabal, quien recibió una llamada telefónica del club bilbaíno para intentar convencerle de que fichara por los rojiblancos.

Aperribay se refirió al fallido intento de fichaje de Oyarzabal en declaraciones a los periodistas durante una visita institucional a las obras del estadio de Anoeta, donde en todo momento se habló de este asunto con la expresión "oferta no concreta", en alusión a las palabras empleadas ayer por el presidente rojiblanco, Josu Urrutia.

Preguntado sobre si el Athletic había "tocado" al jugador, Aperribay ha contestado que "evidentemente" la familia de Oyarzabal transmitió a la Real que había recibido una "llamada por teléfono" de Ibaigane.

"Evidentemente, cuando se habla de ofertas no concretas, pueden ser palabras o preguntarle a un jugador si está o no interesado en ir al Athletic de Bilbao", dijo el presidente, quien reveló que "no ha habido mucha discusión por parte de nadie en cuanto a números" porque Oyarzabal manifestó desde un primer momento que se quedaba en la Real y que no "quería atender a determinadas condiciones".

"Esto no ha sido una cuestión de dinero. Mikel, desde el minuto uno dijo que quería quedarse en la Real. No era una cuestión de que nosotros le pagásemos un poquito más y él se queda en la Real porque le pagamos un poquito más", abundó Aperribay, quien explicó que la Real desde mayo temió que llegarían ofertas por el jugador y comenzó ha hablar con él de la renovación, que esperaba cerrar, como ha ocurrido, a finales del verano.

El presidente sostuvo que se reunió con la familia de Oyarzabal el pasado viernes y desde el principio les transmitió que "no iba a hablar de dinero hasta que dijesen si se quedaba o no", a lo que el entorno del jugador -que no tiene representante- respondió que "no tenían ninguna duda de que iba a jugar en la Real Sociedad aunque no se le modificase el contrato".

Dijo que Oyarzabal es un jugador que "representa los principios del club hasta la máxima expresión en cuanto a educación, a formación, al concepto de lo que son las categorías inferiores", por lo que su permanencia en la Real Sociedad "no es una cuestión de dinero", sino de "compromiso".

Insistió que la entidad donostiarra quiere jugadores "comprometidos". "Si se quieren ir al Athletic porque les paga más dinero y el Athletic nos paga la cláusula, que se vayan, que sean felices y que les vaya muy bien en lo personal", añadió.

En cuanto a la posibilidad de que la Real realice algún fichaje antes del cierre del mercado, no quiso dar ningún nombre y afirmó que solo se hará si el jugador "es compatible con la línea de sucesión de la Real Sociedad y puede aportar juego y compromiso con el club a corto y a medio plazo".