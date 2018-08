Sergio González apela al bloque ante la falta de fichajes a 24 horas del debut liguero

Valladolid, 16 ago (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha considerado este jueves, en la última rueda de prensa antes del debut liguero ante el Girona, que ante la falta de nuevos futbolistas, sobre todo en la delantera, "la clave es el bloque siempre".

"No podemos pensar en cosas que no tenemos", ha subrayado Sergio González, quien ha mostrado su plena confianza en el equipo, cuyo once inicial tiene "bastante perfilado", para poder puntuar ante el Girona el viernes a las 20:15 horas en Montilivi, aunque ha afirmado que lo ideal sería tener la plantilla "mucho más perfilada".

Ha destacado el balón parado del Girona como su principal punto fuerte, gracias al golpeo de Àlex Granell y Aleix García y el remate de Stuani y Juanpe, aspecto que han trabajado durante esta semana, aunque "nunca sabes lo que puede pasar en el partido".

El técnico catalán se ha referido también a la zona de arriba del Girona y ha destacado el "gran potencial" de Portu y la "segunda juventud" de Stuani como peligros para la defensa vallisoletana.

Ha manifestado su tranquilidad e ilusión ante el debut, para el que está tratando de recuperar la "fuerte" estabilidad defensiva del año pasado que les permita solventar esos dos aspectos.

A su juicio, el Girona apostará por un sistema mixto, que aglutine aspectos de Pablo Machín, como el juego más directo, y de Eusebio Sacristán, como su gusto por sacar el balón jugado desde atrás.

En referencia a la presencia de Onésimo en el cuerpo técnico del equipo catalán, ha adelantado a los periodistas que espera "sorprenderle" ya que ha estado muy pendiente de ellos.

"Vamos a hacer daño con nuestras armas al rival", ha afirmado el entrenador, quien ha asegurado irónicamente que Chris Ramos tiene "muchas opciones" de ser titular, pero no ha querido dar más pistas acerca del once inicial, aunque sí ha convocado a Miguel como punta junto al gaditano.

En la convocatoria también están Óscar Plano y Míchel, recién salidos de lesión, aunque Sergio González ha afirmado que Plano aún no está para jugar los noventa minutos según los servicios médicos, y que Míchel, del que ha destacado su importancia para el grupo en términos de experiencia y bagaje, podría jugar el tramo final si así lo necesitase el equipo.

Sobre la lesión de Ivi, Sergio ha manifestado que una baja "siempre trastoca los planes" y que cuando se recupere dará al equipo un salto de calidad y experiencia.

"La presión siempre va contigo", ha asegurado al ser preguntado por los primeros partidos de Liga, entre los que se encuentra el del FC Barcelona, y en los que puntuar sería un "salto de moral" para el equipo, formado por muchos debutantes en primera división que se han mostrado tanto ilusionados como nerviosos.

Por último, ha anticipado la salida en forma de cesión de Antonio Domínguez para que crezca futbolísticamente.