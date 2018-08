Athletic y Huesca, a refrendar en San Mamés su buen inicio de Liga

Bilbao (España), 26 ago (EFE).- El Athletic Club y la Sociedad Deportiva Huesca se medirán en San Mamés en el partido que cerrará la segunda jornada con el objetivo de refrendar su buen inicio en LaLiga, con los rojiblancos ganando al Leganés en 'La Catedral' y los azulgranas venciendo en su debut en Primera al Eibar.



A pesar de ese buen estreno ante el conjunto madrileño la actualidad del equipo rojiblanco ha quedado marcada esta semana por asuntos extradeportivos derivados de los vídeos publicados en las redes sociales de algunos jugadores rojiblancos en las fiestas de Bilbao.



En uno de esos vídeos, grabados la noche anterior a la jornada de descanso del miércoles, se podía ver a Aritz Aduriz bailando, después de que se confirmara su baja por una lesión muscular para los próximos encuentros, y en otro a Iñaki Williams manteniendo una discusión con su pareja.



En torno a lo que podía verse en esas imágenes y al derecho a la intimidad de los futbolistas en su vida privada han girado los debates de la actualidad rojiblanca en los días previos a esta cita que, en el aspecto estrictamente deportivo, tiene para el Athletic como principal preocupación esa ausencia obligada de Aduriz.



El técnico, Eduardo Berizzo, cuenta con varias opciones para suplir al goleador. La más probable parece la de colocar a Williams en punta y dar entrada a Iñigo Córdoba en la banda izquierda, aunque también cabe la opción de que sea Raúl García la referencia ofensiva de los rojiblancos.



Lo que sí parecer seguro es la vuelta al once del navarro, suplente ante el Leganés, bien como '9' o en el centro del campo junto a Dani García e Iker Muniain, autor del tanto que le dio 'in extremis' al conjunto bilbaíno los tres puntos.



El guardameta del filial, Unai Simón, volverá a ocupar la portería del Athletic toda vez que aún no se ha resuelto la renovación de Alex Remiro, que se quedó fuera de la convocatoria en la primera jornada tras una decisión consensuada entre el club y técnico.



El Huesca, quiere sorprender al Athletic Club en San Mamés, y repetir la actuación de la primera jornada para seguir en lo alto de la clasificación tras haber vencido en la pasada semana en el campo de Ipurua de Eibar.



El conjunto oscense vuelve a jugar fuera de casa, debido a las obras en su estadio, y lo hace con la confianza y tranquilidad de haber sumado los tres puntos en su debut liguero y ante un rival parejo por lo que los puntos ganados al conjunto armero pueden tener aún más valor.



Confianza, tranquilidad, ilusión y trabajo son las bases que está empleando el Huesca en este inicio de la temporada para mantener vivo el sueño de jugar en Primera División.



La plantilla azulgrana tan sólo tiene la baja para este encuentro del lateral derecho Carlos Akapo que no podrá jugar por tener que cumplir su segundo y último tramo de sanción que tenía de la pasada temporada, por lo que el entrenador Leo Franco no tendrá problema alguno para hacer una alineación de garantías.



No parece que vaya a haber cambios en el once inicial del que se enfrentó en la pasada jornada al Eibar, dado el buen rendimiento y resultado que dieron los once jugadores que saltaron al campo desde el principio consiguiendo la victoria en el debut de los oscenses por vez primera en su historia.



Leo Franco, entrenador de la S.D. Huesca, no ha dado ninguna pista en la rueda de prensa previa del partido, ni en los entrenamientos que en su mayoría han sido a puerta cerrada pero todo hace indicar que de salida serán los mismos jugadores que debutaron en Eibar, realizando un buen partido y en general siendo sólidos en defensa, y creando bastantes ocasiones de gol.



La motivación de los jugadores azulgranas oscenses y el hambre de todos ellos por abrirse un hueco importante en el mundo del fútbol, puede ser la clave, como señaló Leo Franco, para poder sorprender al Athletic en su campo, contando con el apoyo de unos quinientos seguidores azulgranas que estarán en el campo de san Mamés.



La intensidad y la confianza que tienen en este inicio de temporada los jugadores del Huesca también será una de las señas de identidad que querrán mostrar en el campo de San Mamés ya que les está dando buen resultado y mientras no haya tropiezos el conjunto aragonés seguirá en la misma senda.



- Alineaciones probables:



Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Nolaskoain, Berchiche; Dani García, Raúl García, Muniain; Susaeta, Córdoba y Williams.



Huesca: Werner; Miramón, Pulido, Etxeita, Luisinho; Semedo, Musto, Melero, Gallar; Cucho Hernández y Longo



Arbitro: Alberola Fuertes (Comité Castellano-Manchego )



Estadio: San Mamés.



Hora: 20.00 Gmt.



---------------------------------------------------------------



Clasificación: Athletic 7º (3 puntos); Huesca 8º (3 puntos).



La clave: La capacidad del Athletic de imponer el estilo que pretende imponer Eduardo Berizzo de presión alta y posesión de la pelota frente a un rival que, a pesar de su condición de debutante, llegará a 'La Catedral' sin complejos y espoleado por su victoria en Eibar.



El dato: El Athletic solo ha ganado a 5 de los últimos 12 debutantes que han visitado San Mamés, el último de ellos el Girona la pasada campaña (2-0). El Huesca se estrenó en Primera ganando en Ipurua al Eibar (1-2).



La frase: "En lo que acontece en la vida privada de los futbolistas yo como entrenador no opino, pero sí me parece conveniente decir que cuando uno pertenece a una institución debe ser cuidadoso a su comportamiento publico porque la imagen que trasciende es la del club", subraya Berizzo.



El entorno: La semana ha estado marcada en Bilbao más por asuntos extradeportivos, derivados de los vídeos publicados en las redes sociales de varios jugadores en las fiestas de la capital vizcaína, que por la victoria en la primera jornada frente al Leganés.