Marcelino: "El Levante tiene una identidad clara y eso es muy importante"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó en una rueda de prensa conjunta con el técnico del Levante, Juan Ramón López Muñiz, que espera un derbi muy exigente este sábado, ya que destacó que su rival tiene "una identidad clara", algo que resulta muy importante en el fútbol.

"El Levante es un muy buen equipo y quería darle públicamente la enhorabuena a Muñiz por el ascenso y por lo bien que han comenzado la temporada", afirmó.

"Nos va a exigir muchísimo, es un equipo organizado, con transiciones rapidísimas y buen trabajo colectivo. Como muestran las estadísticas, es de los equipos que mas llega al área y dispara, por lo que nos va a exigir ser competitivos durante los noventa minutos", añadió.

El técnico valenciano señaló que, a pesar de que le gusta ser prudente, cree que, por lo demostrado hasta ahora, el Levante puede lograr de forma holgada la permanencia, aunque matizó que "depende de muchas cosas como las lesiones y tener un poco de suerte para sumar puntos".

A pesar de haber vivido en su etapa como entrenador del Villarreal duelos regionales con el Valencia, Marcelino considera que un derbi entre dos equipos de la misma ciudad es diferente.

"Esperamos un partido apasionante, donde la educación y la deportividad deben ser armas a utilizar por ambas aficiones. Queremos que las aficiones respeten al rival y acepten con deportividad el resultado que se produzca al final", indicó.

Preguntado por su pasado levantinista como jugador, Marcelino explicó que "hay mucha diferencia del Levante que yo conocí al de ahora, afortunadamente".

"Pase aquí dos temporadas muy difíciles, conozco gente con la que conviví entonces y me alegro mucho porque dejé amigos", prosiguió el entrenador asturiano.

De cara al partido, el técnico no quiso descartar aún al defensa brasileño Gabriel Paulista, que no ha entrenado durante la semana debido a unos problemas musculares.

"Mañana es el último entrenamiento y decidiremos. Viendo que estamos ante una semana de tres partidos, tomaremos los mínimos riesgos posibles", aclaró.

Sobre la posición de Carlos Soler o de Gonzalo Guedes en el equipo, el técnico aseguró que tienen una idea de juego y un sistema que puede ser modificable, pero añadió que ahora, en este inicio de Liga, no quieren modificar nada y sí mantener "unos perfiles concretos".

"Siempre va a prevalecer la idea del colectivo a la de poner a un jugador en un sitio predeterminado para que salga beneficiado individualmente", agregó.

En cuanto a la situación en la plantilla del chileno Fabián Orellana, comentó que desde el principio sabe su situación porque se le comunicó a su representante. "Sabe cuál es tras una entrevista personal que mantuvimos", indicó.

"Mi discreción en esa conversación me obliga a no detallar los motivos. Si se queda, como parece que va a ser, lo trataré con el máximo respeto, y si se gana jugar, lo veréis", continuó.

Por último se refirió a la polémica generada con la venta de entradas para el derbi al indicar que lo que le llena de alegría es ver a la afición volcada con su equipo y que rápidamente se hayan agotado todas las entradas disponibles.

"Cómo se haya tratado este tema es algo que no me corresponde a mí, sino al presidente", zanjó.