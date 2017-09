El Valencia negocia con Alesanco su salida del club

El Valencia negocia con Jose Ramón Alesanco su salida del club, en el que ha ejercido en los últimos meses como director deportivo, tras haber sido anteriormente el máximo responsable de su cantera desde 2015.

Fuentes del club valenciano confirmaron a Efe que ambas partes negocian esta desvinculación y que ésta podría resolverse próximamente.

Alesanco se vinculó con el Valencia en agosto de 2015 para ocuparse de su fútbol base y en enero de 2017, tras la marcha de Jesús García Pitarch, ocupó la dirección deportiva de manera provisional, antes de ser ratificado en el cargo un mes después.

Durante la rueda de prensa que ofreció hoy al entrenador del equipo, Marcelino García Toral, se le preguntó al respecto y el técnico comentó que no le constaba esa posibilidad.

"Tengo una relación personal y profesional excelente con José Ramón y no me consta esa situación nueva que apuntáis", dijo a los periodistas.