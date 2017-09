Alemany anuncia que en la Junta se explicará el plan para el nuevo estadio

Valencia, 28 sep (EFE).- Mateu Alemany, director general del Valencia, explicó que será en la junta general de accionistas, o poco antes de esa reunión, cuando el club desvele qué planes tiene para retomar la construcción del nuevo Mestalla.

"Se dará la cuenta exacta de cuál es la situación. Se ha trabajado y se va a trabajar en el tema", señaló Alemany, que también desveló que ya funciona una comisión interna para preparar el centenario del club que tendrá lugar en el año 2019.

"Hay ya una comisión interdepartamental que lleva mucho trabajo hecho. Y cuando esté avanzado se expondrá públicamente", expuso.

El directivo balear realizó un encuentro con los medios de comunicación para analizar la actualidad del club y del equipo que dirige Marcelino García Toral, al que rehusó ponerle más objetivos que el día a día.

"Lo único que me decepcionaría es que el equipo no trabajase, no peleara y ya no hablo del próximo partido, sino del próximo entrenamiento", dijo Alemany, quien dio por hecho que ese trabajo seguirá porque para eso trajeron a Marcelino.

También afirmó que a pesar del buen arranque del equipo en la Liga, todavía no se ha hecho "absolutamente nada".

El director general se mostró también "muy satisfecho" de la conexión con la afición y les agradeció "como está ayudando en un proyecto en el que su objetivo es el día a día".

"Es el camino que marcamos hace meses y que los resultados sean buenos, regulares o malos no nos va a apartar de él", prosiguió Alemany.

Además, deslizó que los "medios digitales" deben servirles para mejorar la manera de repartir las entradas para sus aficionados cuando el equipo juega como visitante.

"Tenemos la opción de mejorar las cosas y hacerlas más cómodas para nuestros aficionados", señaló el directivo, quien dijo que debe ser un sistema "cómodo, transparente y con preferencia para nuestros socios".

El director general explicó también que todas las contingencias económicas que pueden afectar al club como la multa de la Unión Europea o el PAI de Porxinos "están dotadas presupuestariamente y contabilizadas, aunque hay algunas que quedan por resolver, pero está todo previsto y diseñado en función de lo que suceda con cada una de las cuestiones extraordinarias".

El director general aclaró por último que no tiene conocimiento de que exista ninguna nueva investigación de la FIFA o la UEFA sobre irregularidades en el fichaje de menores.

"No hay nada más que lo que conocen, que viene de hace dos años, alegamos lo que teníamos que alegar y no se ha resuelto", concluyó.