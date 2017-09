Marcelino: "Yo no voy a aportar nombres ni a fichar"

Valencia, 29 sep (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aclaró hoy que no quiere ser el último responsable deportivo de los fichajes del club, tal y como apuntó el jueves el director general Mateu Alemany, y aclaró que su idea es únicamente participar en la decisión hasta alcanzar un consenso.

"Yo no voy a aportar nombres ni a fichar", aclaró el técnico asturiano en una rueda de prensa. "Yo no soy fichador, he venido a entrenar a la primera plantilla con mi cuerpo técnico, a una plantilla en cuya confección dijimos que íbamos a participar", añadió antes de recalcar que el único nombre que propuso este verano fue el de Gabriel Paulista, y por haberle entrenado previamente y saber por un amigo común que estaba disponible.

"Cuando uno quiere hacer muchas cosas lo que yo pienso es que acaba por no hacer ninguna bien y yo quiero hacer bien lo que me corresponde. Voy a participar como hasta ahora. Daré mi opinión para que, entre todos, decidamos quién tiene que estar y quién no tiene que estar", resumió.

De hecho, el técnico apuntó que "todo sigue igual" y que únicamente cambiará uno de sus interlocutores y que tras el despido de José Ramón Alexanco como director deportivo hablará con Vicente Rodríguez, secretario técnico.

"Que no haya director deportivo es una decisión del club, no va a variar mucho lo que hacíamos antes. Yo antes hablaba con Mateu y José Ramón y ahora previsiblemente hablaré con Vicente, que es el que queda como secretario técnico", explicó.

Respecto a las causas de la salida de Alexanco, dijo que no las sabe. "Tenía una magnifica relación personal y profesional con él y le deseo lo mejor porque me demostró una cercanía que le agradezco mucho. Las conversaciones eran súper fluidas y de ahí venían los nombres pero Marcelino va a entrenar, a analizar los rivales, y la secretaria técnica, antes Alexanco y ahora Vicente, aportará nombres", añadió.