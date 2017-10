Murthy ve en el triángulo ´Alemany-Marcelino-propiedad´ la clave del Valencia

El presidente del Valencia, Anil Murthy, afirmó que en el triángulo conformado por la propiedad del club, el director general, Mateu Alemany, y el entrenador, Marcelino García Toral, está la clave del inicio del equipo en la Liga, basado en el buen trabajo desarrollado en el mercado de fichajes de este verano.

En una entrevista con EFE con motivo de sus primeros cien días como presidente del club que es propiedad del empresario de Singapur, Peter Lim, afirmó que veía con "humildad" el inicio de la temporada, pero que esta buena marcha, no le "sorprendía".

Murthy, natural de Singapur, al igual que Lim y que su predecesora en el cargo, Layhoon Chan, llegó a la presidencia del Valencia el 1 de julio, tras haberse incorporado a su consejo de administración a finales de 2016.

Preguntado sobre si el buen momento del club demostraba que la entidad había desperdiciado los dos últimos años, Murthy señaló que lo importante es "detectar los problemas, reconocerlos y cambiar".

"Hay veces que no se cambia por orgullo, pero nosotros estamos en una situación de cambio total y eso es algo que refleja el sentir de la propiedad del club", explicó.

En su repaso de estos cien días señaló que están ahora mucho mejor que a principios de julio y destacó la diferencia deportiva de la actual temporada respecto a la pasada, pues ahora el equipo tiene quince puntos tras siete jornadas y hace un año solo tenía seis tras los mismos encuentros.

Murthy señaló que los cambios "estaban planificados" y admitió que aunque fue difícil acertar en el mercado, la relación entre los cuatro -Lim, Alemany, Marcelino y él- ha permitido completar un "trabajo fenomenal" gracias a la implicación de los jugadores.

"Futbolistas como Dani Parejo y algunos otros han sufrido mucho durante dos años, pero ahora viven una situación diferente con un entrenador que apoya a los futbolista y ve como éstos le responden", dijo.

Al respecto puso como ejemplo el asunto del cambio en la alimentación de los futbolistas propuesto por Marcelino. "Ha habido un cambio total, los jugadores lo han aceptado perfectamente y el cambio físico y el rendimiento se han notado. El míster manda y el jugador acepta porque hay sintonía en el vestuario", agregó.

Al destacar el trabajo de Marcelino, puso también como ejemplo el viaje que realizaron juntos a Singapur, en mayo, para visitar a Lim.

"Mientras yo descansaba, Marcelino se pasó las catorce horas del vuelo viendo vídeos y haciendo listas de jugadores. Luego he comprobado cómo antes de aceptar a un jugador, vuelve a ver vídeos, habla con gente que le conoce y, solo a continuación de todo eso, el futbolista entra en el vestuario del Valencia", explicó.

"Hablamos de personas, no solo de futbolistas con capacidades en el juego y eso es algo que depende de los profesionales. El club tiene que contratar a esos buenos profesionales y luego son ellos los que deben hacer su trabajo", agregó.

También destacó la puesta en funcionamiento de un equipo encabezado por el ex entrenador Salvador González "Voro" que se encarga de todos los temas de apoyo personal al jugador y que trabaja con dos ayudantes para propiciar que se sienta cómodo desde su llegada al club y pueda centrarse en el fútbol.

"Les ayuda en la parte privada con sus familias, sus hijos, su casa y su adaptación a la ciudad. Eso es algo que funciona", prosiguió.

Murthy no teme que en el mercado de invierno o al final de la temporada algún club quiera hacerse con futbolistas del Valencia y aunque recordó que para el mercado de invierno todavía quedan dos meses, admitió que "los jugadores no van a estar siempre aquí".

"Si se les presentan oportunidades para seguir sus carreras profesionales, lo tendremos que entender y lo estudiaríamos. Los trataremos bien hasta el final, pero el movimiento en el fútbol siempre ha estado y estará", señaló respecto a la posibilidad de que alguien se pueda interesar en jóvenes como Carlos Soler, Toni Lato, Nacho Vidal o Nacho Gil.

"En cualquier caso, los jóvenes son nuestra prioridad. Debemos incorporar uno o dos al primer equipo cada temporada. Si lo hacemos no será por suerte, sino por trabajo porque no podemos fichar futbolistas de cien millones de euros", indicó.

"Los recursos propios, la cantera, será un aspecto cada vez más importante en un fútbol muy cambiante. Debemos optimizar esos recursos para hacer un club sostenible y que, además, se pueda asentar arriba", agregó.

Sobre José Ramón Alexanco, director deportivo, del que el club prescindió hace unas semanas, señaló que su salida fue consecuencia de que se había realizado un planteamiento diferente en cuanto a su estructura con un alineamiento entre la presidencia, Alemany, Marcelino y la academia del club.