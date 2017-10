El Valencia aparece tras dos años desaparecido

Valencia, 16 oct (EFE).- El Valencia ha aparecido con fuerza en el tramo inicial de la Liga 2017-2018, en el que se ha aupado a la segunda posición de la tabla, tras dos años en los que ha estado desaparecido, ha coqueteado con el descenso y ha acabado los dos últimos campeonatos en tierra de nadie como duodécimo clasificado.

El equipo que dirige Marcelino García Toral desde este verano ha demostrado en las ocho primeras jornadas su claridad de ideas, su filosofía de ataque a la contra y la implicación de sus jugadores, con el único pero de haber recibido más goles de los deseados por su entrenador.

Sin embargo, estos tantos no le han impedido mantenerse sin perder y sumar dieciocho puntos gracias a sus tres victorias y tres empates.

Nada tiene que ver esta situación con la que el club vivió tras las primeras ocho jornadas de Liga en los dos campeonatos precedentes, en especial en el pasado.

Hace dos años, con Nuno Espirito Santo en el banquillo, su fútbol no convencía y el club, a pesar de que el equipo tenía doce puntos, estaba a solo unos días de destituirlo y dar paso a Gary Neville primero y a Pako Ayestarán, después, con los que la situación incluso empeoró.

Hace un año, a estas alturas de la temporada, el italiano Cesare Prandelli era ya el tercer ocupante del banquillo tras Ayestarán y la etapa provisional de Salvador González "Voro".

La victoria conseguida en la octava fecha en Gijón ante el Sporting (1-2) puso al Valencia con nueve puntos, pero no pasó de ser una anécdota. Prandelli apenas llegó a Navidad al frente del equipo.

La situación actual es diametralmente opuesta a la de las dos campañas anteriores en las que Mestalla era un campo accesible para el rival, faltaban liderazgo, calidad y gol sobre el césped y solo el buen hacer de Voro salvó al Valencia en el pasado campeonato de un final que pudo ser más infeliz.

Ahora el equipo cuenta con un bloque de futbolistas integrados en el proyecto y en el que se combina la recuperación por parte de los que se han quedado, con la experiencia y la juventud.

En la recuperación destaca, por encima de todos, el capitán Dani Parejo, piedra angular del actual Valencia, aunque también han pasado a ser fundamentales hombres que últimamente no lo habían sido como Rodrigo Moreno y, en menor medida, Ezequiel Garay o José Luis Gayá.

Al tiempo, Simone Zaza, fichado en el último mercado de invierno, ha cobrado importancia en el esquema del Valencia y destaca por su capacidad goleadora.

A ellos se añade el protagonismo de los recién llegados Neto en la portería, Jeison Murillo, Gabriel Paulista, Andreas Pereira y, muy especialmente, Geoffery Kondogbia y Gonzalo Guedes, con el único inconveniente de que varios se han incorporado al Valencia como cedidos.

La tercera pata del proyecto descansa sobre la cantera con la confirmación, sobre todo, del crecimiento de Carlos Soler cuando todavía no se ha cumplido un año de su debut.

Toni Lato, Nacho Vidal y Nacho Gil son los otros tres jóvenes que cuentan para Marcelino, quien también ha encontrado una buena respuesta en jugadores que hace un año no estaban a la altura actual como Martín Montoya o Santi Mina. Incluso el defensa Ruben Vezo ha sido importante hasta su lesión.

Tan solo el chileno Fabián Orellana no cuenta para Marcelino, mientras que el serbio Nemanja Maksimovic ha tenido hasta ahora un papel testimonial, al igual que Jaume Doménech, portero de la casa, pero ya con experiencia, aunque en este caso Marcelino ya le ha demostrado su confianza.

Para ratificar el buen inicio de competición, el Valencia tiene tres partidos, dos de ellos en Mestalla, ya que el sábado recibe al Sevilla, a continuación visita al Alavés y antes del próximo parón jugará como local contra el Leganés.