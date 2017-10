Guedes, la estrella emergente del nuevo Valencia

Valencia, 23 oct (EFE).- La espectacular trayectoria del Valencia en este arranque de Liga tiene muchos protagonistas en el equipo de Marcelino García Toral, si bien la figura del joven delantero portugués Gonzalo Guedes ha irrumpido de forma especial debido a sus brillantes actuaciones y su incidencia en los resultados.

El internacional luso, que llegó al Valencia en las últimas horas del mercado de invierno cedido por el París Saint Germain, presenta unos registros estelares, ya que tras haber participado en siete partidos, en cinco de ellos como titular, suma tres goles y cinco asistencias.

Sus magníficas prestaciones son una gran noticia para el Valencia actual, aunque también conllevan que cuanto más destaque, más complicado será que se mantenga en el club, bien a través de una nueva cesión o, más difícil aún, fichado.

Desde que Guedes es titular, el Valencia ha ganado todos sus partidos y ha marcado veintiún goles, lo que supone una media superior a los cuatro goles por cada uno de esos cinco choques.

La incidencia de Guedes en el juego del Valencia es cada vez mayor y se ha erigido en el nuevo ídolo de Mestalla, que ve en el joven portugués al heredero de David Villa o el Piojo López, con los que comparte el siete como dorsal.

Por desgracia para el Valencia, la cesión de Guedes se concretó sin opción de compra, ya que el club parisino no aceptó incluirla tras haber fichado el verano anterior al jugador procedente del Benfica por treinta millones de euros.

Precisamente la pujanza económica del PSG privó al Valencia de hacerse con el futbolista el año anterior, en el que Guedes estuvo en su órbita antes de recalar en el club galo, si bien no pudo competir con la oferta de los franceses.

El Valencia no se olvidó de Guedes y este verano luchó por su cesión hasta última hora e incluso echó mano de las relaciones personales de su propietario, Peter Lim, con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Así, Lim se trasladó a París para desbloquear la cesión que se cerró el último día de mercado.

Ahora, dos meses después de su llegada a Valencia, el entrenador del equipo francés y extécnico del valenciano, Unai Emery, estuvo el sábado en Mestalla, donde disfrutó de la mejor actuación del jugador desde su llegada al club.

Tras no participar en los dos primeros partidos del Valencia, Guedes debutó en la tercera jornada ante el Atlético de Madrid en sustitución de Andreas Pereira y repitió situación una semana después ante el Levante.

En la quinta jornada le arrebató la titularidad a Pereira y se consolidó en la banda izquierda, a pesar de que en principio el futbolista había actuado a lo largo de su incipiente carrera por banda derecha o como segundo delantero.

En ese partido ante el Málaga fue donde el Valencia mutó en su capacidad goleadora con cinco tantos y aunque Guedes no anotó ninguno, sí que dio una espectacular asistencia de tacón a Rodrigo y con su juego contribuyó de forma decisiva a la contundente victoria de su equipo.

Su velocidad, potencia y desborde se ajusta como anillo al dedo al estilo de juego impuesto por Marcelino en el Valencia para romper las defensas rivales, aunque también se ha mostrado comprometido en defensa, sobre todo en las coberturas a Jose Luis Gayá cuando el lateral sube la banda.

En el siguiente encuentro ante la Real Sociedad, el futbolista de 20 años confirmó que su actuación ante el Málaga no era flor de un día y firmó dos nuevas asistencias vitales para el triunfo, con dos galopadas por su banda para asistir a Rodrigo, en el primer gol, y a Zaza en el de la victoria en los minutos finales.

Frente al Betis estrenó su cuenta anotadora con un gol soberbio por toda la escuadra que supuso el 0-2 y dio la asistencia del 3-6 a Andreas Pereira tras una nueva galopada marca de la casa.

En el último partido, ante el Sevilla, no solo mantuvo su nivel sino que lo elevó. Abrió el marcador con una increíble jugada personal que de nuevo concretó por la escuadra, dio el 3-0 a Santi Mina tras conducir otro contragolpe eléctrico y cerró la cuenta al resolver con suficiencia un mano a mano contra el meta Sergio Rico.

El jugador ha señalado tras su último partido que está muy feliz en el Valencia y que su objetivo es mejorar porque todavía es muy joven y debe seguir trabajando para ayudar al equipo.

Sergio Morro