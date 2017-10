Miguel: "Espero que Guedes pueda ayudar a mi equipo a llegar a lo más alto"

Valencia, 24 oct (EFE).- Miguel Brito, exjugador portugués del Valencia CF, valoró en la radio oficial del club el buen juego de su compatriota Gonçalo Guedes en el primer tramo de Liga y afirmó que espera que pueda ayudar a su equipo a llegar "a lo más alto".

"Creo que es un jugador que tiene mucho por demostrar y espero que aporte más al Valencia CF, para que consigan el objetivo de entrar en 'Champions' o algo más, ¿por qué no? Esperemos que sigan por este rumbo y nos dejen contentos", apuntó.

Miguel, que fue lateral del Valencia durante siete temporadas, anunció que en su país tampoco han pasado desapercibidas las actuaciones de Guedes y dijo que "la prensa hoy por hoy está contenta con él y ha sido llamado por Fernando Santos" en la última convocatoria de la selección absoluta.

El exinternacional portugués explicó que la rápida adaptación de Guedes se debe a que el estilo de juego de la liga española y del Valencia beneficia a sus cualidades, ya "que es un jugador con mucha calidad y muy rápido", apuntó.

"Procede de una familia humilde, sus amigos me han dicho que es un excelente chaval, muy tranquilo, con una humildad extrema y eso es bueno. Cuando juegas al fútbol no hay nada mejor que la humildad, espero que Guedes haga una temporada espectacular, mejor de lo que ya está haciendo y que a final de temporada estemos contentos todos con el equipo y con él", añadió.

Por último, valoró además la figura del entrenador valencianista Marcelino García Toral y señaló que "lo está haciendo bien" y apuntó que espera que el equipo "pueda continuar en esta línea hasta el final", ya que "después de dos temporadas atípicas, la afición lo merecía".