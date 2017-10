El juicio por posible plan de secuestro a expresidente Soriano se pospone

Valencia, 26 oct (EFE).- El juicio contra Juan Soler, expresidente del Valencia, y otros dos acusados por urdir, presuntamente, un plan para secuestrar a Vicente Soriano, ex máximo mandatario también del club de Mestalla, para forzarle a pagar una deuda se ha pospuesto al 21 de noviembre.

La prolongación de las sesiones se ha acordado para que pueda ser reproducida en la sala una grabación, según se acordó hoy en la segunda sesión del juicio.

Tras la finalización de los interrogatorios a los testigos, la fiscal pidió que se reprodujera una grabación cuya transcripción podría ofrecer datos sobre los presuntos planes de los acusados para secuestrar a Soriano, pero el almacenamiento USB en el que estaba la información no se encontraba en la sala.

Dado que también faltaba el desarrollo de las conclusiones de las partes, el juez propuso, y se aceptó, habilitar una tercera jornada para finalizar el juicio fijada el 21 de noviembre.

El juicio por este presunto intento de secuestro arrancó el pasado miércoles en la sala segunda de la Audiencia Provincial de Valencia y mientras que el fiscal pide nueve meses de prisión para los acusados por detención ilegal, la acusación particular reclama ocho años y una indemnización de 600.000 euros.

En la sesión del miércoles declaró, entre otros, el expresidente Soler, quien negó que hubiera intentado secuestrar a Soriano, al tiempo que éste afirmó hoy que había recibido amenazas.