Marcelino: "Tenemos el máximo respeto al Alavés"

Valencia, 26 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que tienen "el máximo respeto" al Alavés, rival al que visitan este sábado en la décima jornada de la Liga, y que ocupa ahora mismo posiciones de descenso.

"Todos los partidos son complicados y no podemos decir que uno sea más fácil que otro porque el que parece asequible puede ser complicado. Tenemos el máximo respeto al rival, sabemos que está en una situación complicada, pero sus últimos resultados han sido apretados y podían haber sido diferentes", indicó.

"El Alavés nos va a exigir mucho pero nuestra ambición es ganar, es un partido complicado, donde como siempre puede haber dificultades que nos condicionen, como la hora a la que jugamos con mucho sol, que hace que el campo se seque y que el ritmo del balón sea menor. Es un rival que nos va a obligar a hacer muchas cosas bien, a tener paciencia, no cometer errores en defensa y tener paciencia para encontrar nuestro momento", añadió.

Sobre la importante baja de Dani Parejo, que no podrá jugar por sanción, el técnico reconoció que aún no ha tomado la decisión sobre quién le sustituirá, aunque apuntó que hay dos posibilidades, que Carlos Soler deje la banda derecha y juegue en el centro o contar con el serbio Nemanja Maksimovic.

"La baja de Parejo supone perder a un jugador muy importante, en el juego y antes del juego, pero también supone creer en otros futbolistas. Debemos ayudarnos todos para que su ausencia se note lo menos posible y creo sinceramente que con otro jugador, aunque no va a hacer los mismo, intentaremos ser un equipo competitivo", apuntó

El Valencia es el segundo máximo goleador del campeonato tras haber marcado 21 goles en los últimos cinco partidos, por lo que Marcelino señaló que deben aprovechar el buen momento de sus atacantes y llegar el mayor números de veces al área rival.

"Los delanteros están en un gran momento, lo que debemos de aprovechar porque están dulces, ahora tienen confianza, transforman en gol mucha situaciones que se les presenta. Les veo en una situación fenomenal y el ambiente entre ellos es muy bueno. Hay una mentalidad colectiva de ayudar que es lo que ha llevado hasta aquí", explicó.

En el entrenamiento de hoy no ha participado el delantero Santi Mina y el entrenador dijo que se debe a unas molestias tras el partido de Zaragoza y que por precaución no ha entrenado, a la espera de ver cómo se encuentra mañana.

Lo que sí descartó es la posibilidad de convocar al delantero del filial Rafa Mir, autor de 11 goles con el Mestalla, hasta que se solucione su situación contractual, ya que no ha renovado con el club y termina contrato el próximo 30 de junio.

También se refirió a la situación del internacional chileno Fabián Orellana, quien el martes, en la Copa, jugó sus primeros minutos de la temporada, tras haber sido un descartes habitual del técnico.

"Hablamos desde el principio del verano y creíamos que para todos lo mejor era su salida, porque no iba a tener una situación de preferencia. Una vez que se quedó con nosotros ya comenté que iba a ser participe por igual que el resto de la plantilla y las oportunidades le irá surgiendo en función de varias circunstancias", concluyó.