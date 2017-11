Marcelino: ´No tengo la clave para parar a Messi, nadie lo ha anulado´

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que él tampoco tiene la clave para frenar al argentino Leo Messi, delantero del Barcelona, de cara al choque del domingo en Mestalla y recordó que nadie ha conseguido anular completamente al argentino.

"No tengo la clave para pararlo porque no soy más listo que nadie y no juego. Es fácil realizar opiniones sobre cómo contrarrestarlo, nosotros intentaremos que tenga las menos apariciones posibles y limitarlas a una zona", explicó Marcelino García en rueda de prensa.

El entrenador asturiano aseguró que su equipo quiere ser el primero en derrotar al conjunto catalán esta campaña, después de que el equipo de Ernesto Valverde haya contado todos sus partidos como victorias, excepto el partido que le enfrentó al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano que finalizó en tablas (1-1).

"El Barcelona siempre tiene la obligación de ganar pero nosotros podemos y queremos ganar", dijo Marcelino, que pese a que el choque enfrenta a los dos primeros equipos de la clasificación apuntó que sólo hay en juego "tres puntos" y el hecho de "competir ante un grandísimo equipo".

"Esta es la semana más sencilla de preparar porque la motivación y la ilusión son máximas y el convencimiento de nuestras posibilidades también lo debe de ser. Tenemos la ilusión, queremos ganar y vamos a intentarlo", añadió.

El técnico confesó que no le gusta no poder estar en el banquillo por sanción, después de ser expulsado en el último encuentro liguero del equipo frente al Espanyol, pero dijo que se debe acoplar.

"Prefería estar en este extraordinario partido pero las circunstancias vienen así y el destino quiere que vayan de una determinada manera. Hay que afrontar el partido desde un lugar diferente", explicó.

Respecto al hecho de no haberle ganado nunca al equipo catalán como entrenador dijo que no se trata de "una espinita" sino de "una espina grande" y explicó que durante su etapa en los banquillos de Primera ha coincidido con "el mejor Barcelona".

Marcelino restó importancia al hecho de que el rival no pueda contar con Gerard Piqué, después de que recibiera la quinta amarilla, motivo de la sanción, en la última jornada de su equipo frente al Leganés.

"Van doce jornadas, en tres no ha jugado y no es una situación nueva. Seguro que con la amplia plantilla tendrán soluciones para resolver su ausencia", señaló el técnico asturiano, que alabó la seguridad defensiva que tiene el Barcelona de Valverde.

"Ahora el estilo del Barcelona es algo diferente porque el perfil de los jugadores también lo es. El sistema sigue basándose en la posesión, la presión no es tan alta como antes pero conceden menos a los rivales, tanto ocasiones como goles", resumió.

"Es un grandísimo equipo. Es equilibrado, solvente, con grandísimos jugadores y un juego combativo que nos va a exigir un trabajo colectivo muy alto", auguró el técnico, además de confirmar que Simone Zaza estará disponible.