Parejo: "No se puede ver gran fútbol en un césped así"

Dani Parejo, centrocampista del Valencia, criticó el estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez, donde perdió 1-0 ante el Getafe, y declaró que "no se puede ver gran fútbol" con un terreno de juego en mal estado como el del conjunto azulón.

Un gol de Markel Bergara derrotó por primera vez al conjunto valencianista esta temporada, que hasta su visita al campo del Getafe, no había perdido. Parejo, capitán del Valencia, utilizó como el estado del césped como una de las causas de la caída de su equipo en el estadio azulón.

"Hemos sufrido la primera derrota de la temporada. Sabíamos que iba a ser difícil. Hay que felicitar al Getafe. Han sumado los tres puntos, pero para ver un gran fútbol no se puede jugar en un campo así. En las condiciones en las que estaba nos han ganado, no es justo, pero el fútbol es así", apuntó en declaraciones a Bein Sports.

"No es excusa, pero parece que no han cuidado el campo durante toda la semana. Repito, no es una excusa, pero si quieren que esta sea la mejor Liga del mundo no puede pasar esto. El balón no corría, el césped estaba seco... La gente quiere ver espectáculo y así es más difícil", concluyó.