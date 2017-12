Alemany: "No tenemos ninguna urgencia para fichar"

El director general del Valencia, Mateo Alemany, señaló este martes que ante el mercado invernal el club no tiene la urgencia de reforzarse, ya que argumentó que la actual plantilla rinde a un gran nivel, lo que se une la dificultad que implica encontrar ahora a buenos jugadores.

"En el mercado invierno no nos plantearemos ninguna operación que no sea con una visión a largo plazo. No vamos a fichar para solo estos seis meses, sería para medio y largo plazo. Es algo que tenemos claro el 'mister' y yo", indicó Alemany en rueda de prensa.

"En segundo lugar, estamos muy contentos con lo que tenemos y no es nada fácil que vengan jugadores a mejorar o igualar la actual plantilla. No tenemos ninguna urgencia de fichar, es posible que nos quedemos como estamos o que venga algún jugador. Se puede contar con jugadores del filial", apostilló.

Alemany recalcó que no iba a hablar de nombres concretos que se han asociado al Valencia, aunque sí que aseguró que en el caso de llegar en este mercado algún jugador cedido sería con opción de compra. "Es cierto que el mes de enero llega cargado de partidos, pero el equipo ha rendido bien. Si podemos igualar o mejorar las prestaciones con algún futbolista se hará; pero si no, nos quedaremos tan tranquilos, porque no hay ninguna necesidad ni urgencia", insistió.

Sobre los nombres propios de la actual plantilla, el directivo valencianista hizo un amplio repaso y aseguró que no conoce que el Real Madrid haya tenido contacto alguno con el entorno del portugués Gonçalo Guedes, sobre quien dijo que a final de temporada tratarán de ver si puede continuar más tiempo en el club.

En relación a Geofrey Kondogbia, explicó que tanto con el Inter de Milan como con el futbolista se llegó a un acuerdo total para las formas de pago del traspaso y del contrato; y apuntó que en mayo decidirán si ejercen la cláusula de compra, aunque reconoció que están "muy contentos" con su rendimiento.

"Si no pensáramos que podemos comprar a Kondogbia no hubiéramos puesto esa opción de compra", agregó.

De Andreas Pereira, que en el mes de enero puede ser recuperado por el Manchester United, señaló que "está en manos del Manchester y del propio futbolista". "Nuestra obligación es estar preparador por si se da esa situación, pero no tengo noticias del interés y eso buena noticia", apostilló.

Alemany aseguró sobre el futuro de Jose Luis Gayá que "es un jugador muy importante para el club, tanto a nivel deportivo como personal". "No pensamos transferirlo y espero que esté mucho tiempo con nosotros", añadió.

Al respecto de la situación del centrocampista Rober Ibáñez reveló: "Estamos hablando desde hace unas semanas con sus agentes, necesita jugar porque viene de una lesión importante y es joven. El objetivo es buscar una solución deportiva que prima por encima de otras. Su situación contractual vendrá determinada por la solución deportiva. Queremos que tenga minutos".

También habló de la polémica suscitada por el horario del partido de Liga ante el Girona, el día de Reyes a las cuatro de la tarde, asegurando que han de acatarlo, ya que cobran mucho dinero por los derechos televisivos. "Todo el mundo tiene derecho a quejarse, pero los horarios se ajustan a las televisiones y por eso pagan el dineral que pagan. Ajustan esos horarios a sus audiencias, y si queremos cobrar lo que cobramos no nos podemos quejar de los horarios. No es nada contra el Valencia. Unas veces te favorece y otras te perjudica", subrayó.

Alemany, asimismo, se pronunció sobre la aplicación del VAR de cara a la próxima temporada. Se mostró partidario de aplicar la tecnología, aunque matizó que hay que estudiar cuál es la mejor forma de hacerlo.

"Aplicar la tecnología en el fútbol siempre me parece positivo y es una forma de modernizar el deporte. Ver cómo se hace hay que ser cautos e ir con cuidado, porque en algunas situaciones es crear más conflicto del que hay", analizó.

Por último se refirió a la polémica suscitada con Les Corts sobre el hecho de que el derbi femenino no se jugara en Mestalla e indicó: "Hicimos una nota pública muy clara que demostraba el grado de implicación del Valencia con su equipo femenino. Cuando uno pone encima de mesa las cifras se ve, porque hablar es gratis".

"El Valencia es una entidad única en España con acuerdo con la Naciones Unidas. Cuando hubo esa declaración parlamentaria nosotros contestamos por escrito y no hemos recibido contestación alguna. Nuestra apuesta por el fútbol femenino es incuestionable", sentenció.