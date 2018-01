Marcelino cree que Vietto les da "eficacia" y no descarta más fichajes

Paterna (Valencia), 5 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, explicó este viernes que la llegada del argentino Luciano Vietto les dará eficacia y competitividad en la delantera, y aunque no descartó que lleguen más incorporaciones en este mercado de invierno cree que será muy difícil y que serían muy pocas.

El técnico dijo en rueda de prensa que, tras valorar la plantilla y el calendario y tener en cuenta "algunos problemas físicos de algunos de nuestros delanteros, pensábamos que era demasiado arriesgado mantenernos con tres" por lo que decidieron fichar y priorizaron a aquellos jugadores que conocían el idioma y la liga.

"Con 'Lucho' se da. Se dieron las situaciones propicias y estamos seguros de que nos va a ayudar a mantener una mayor competitividad y eficacia en la zona de ataque", apuntó.

Marcelino explicó que Vietto tuvo "una aparición muy brillante" en la Liga y restó importancia a que fuera bajo sus órdenes en el Villarreal y valoró los números que tuvo en el Sevilla aunque reconoció que en el Atlético de Madrid "le ha faltado gol en momentos puntuales que aumenta la confianza, la seguridad y da más minutos".

Además, el entrenador dijo que "durante el tiempo que esté abierto el mercado, es una obligación estar atento a cualquier situación que se produzca y que pueda aumentar el nivel del equipo".

"No puedo asegurar que vengan más pero tampoco puedo afirmar que no vendrá ninguno. En algunas posiciones si surgiera un jugador que nos dé un plus sí que lo incorporaríamos", deslizó Marcelino, que no concretó de qué tipo de jugadores habla "porque si no encarezco el mercado".

"Es ponerse en situaciones de dificultad, ver qué puede pasar si pasan algunas cosas y evitar riesgos. Es muy difícil. Si hay alguna más serán muy pocas", concluyó.