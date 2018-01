Marcelino: "El Madrid está confuso, pero no se puede dudar de Zidane"

Marcelino: "El Madrid está confuso, pero no se puede dudar de Zidane"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, admitió que el Real Madrid, al que recibe este sábado en Mestalla en la jornada 21, está en un momento de confusión, pero añadió que no tiene sentido dudar de la valía de Zinedine Zidane y de su trabajo al frente del equipo madrileño.



"Su trayectoria es más irregular que las temporadas anteriores, pero tiene un grandísimo potencial y, a pesar de esa irregularidad a nivel colectivo, en cualquier momento sus jugadores pueden decidir un partido. El nivel de exigencia al que nos va a someter es máximo", avisó en una rueda de prensa.

El entrenador asturiano advirtió que el hecho de que "esta temporada no esté a su máximo nivel, no quiere decir que en un partido haya perdido algún potencial o sea un rival más accesible".

Preguntado por la posibilidad de que el Real Madrid decida prescindir de Zidane en caso de sufrir una derrota en Mestalla y tras haber sido eliminado este semana de la Copa del Rey por el Leganés, García Toral dijo que no contemplaba esa posibilidad y resaltó sus resultados de las dos anteriores campañas.

"Creo que no. Me parece absurdo discutir la valía de Zidane, que ha ganado ocho títulos en dos años, pero nuestro mundo es así de injusto; se olvidan los éxitos recientes y solo cuenta el presente y el futuro inmediato. Me extrañaría de un lado y lo consideraría absolutamente injusto por otro", resaltó.

El entrenador asturiano apuntó que Mestalla tiene importancia siempre, independientemente de contra quien juegue el Valencia. "Todos sabéis que este partido es un poco especial", afirmó. "Está teniendo para nosotros un papel fundamental porque los futbolistas se ven protegidos. Vamos a intentar seguir aunando esa comunión existente", añadió Marcelino, quien dijo que ante el Madrid "buscarán "atacar, defender y contraatacar".

"El rival tendrá momentos en los que nos superará y tendremos que ser muy consistentes, pero habrá momentos en los que creo que podamos superarles. Creo que el acierto decidirá el partido. Va a ser muy intenso y muy complicado para los dos", señaló.