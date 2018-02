Coquelin: "Tenemos en mente la Champions pero hay que ir partido a partido"

El jugador del Valencia Francis Coquelin señaló en rueda de prensa que la plantilla tiene en mente la posibilidad de acabar en puestos que den la clasificación para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, pero matizó que han de ir partido a partido para lograrlo.

"Clasificarnos para Champions es algo que se nos pasa por la cabeza. Ahora estamos cuartos, tras la victoria ayer del Real Madrid, y lo tenemos en mente, pero tenemos que ir partido a partido para poder acabar en esas posiciones", explicó.

Sobre el próximo compromiso liguero ante la Real Sociedad, el jugador francés reconoció que "va a ser un partido bastante duro, pero es en casa y tenemos que ganar todo en casa. Es importante ganar de local porque los de fuera son dificilísimos, pero con la ayuda de la afición, seguro que vamos a luchar por ello".

Coquelin llegó al Valencia en el mercado invernal fichado del Arsenal y el futbolista se mostró muy satisfecho de la decisión que tomó, ya que se mostró encantado con su nuevo club y el momento de juego por el que atraviesa.

"Hablé con Cazorla antes de venir y es tal cual me dijo. La Liga es muy atractiva y estoy muy contento de la decisión que tomé de venir aquí. Me siento muy bien, se ve en el campo. La bienvenida fue muy buena y estoy encantado de estar aquí. Los compañeros me están ayudando mucho y estoy muy contento desde que he llegado", explicó.

Coquelin tuvo palabras de elogio hacia su entrenador Marcelino García Toral. "El entrenador es un mago, habla mucho conmigo y me dice en todo momento lo que tengo que hacer. Me está dando minutos y la confianza ha regresado y por eso me estoy encontrando tan bien", señaló.

"Cada entrenador tiene sus características. Estoy muy agradecido a Arsene Wenger, pero aquí también hay un gran técnico, cada uno con sus características. Aquí el sistema es diferente, con un 4-4-2 que estoy disfrutando muchísimo", apuntó.

El futbolista admitió que atraviesa por uno de sus mejores momentos como jugador. "Me estoy encontrando muy bien, hay una competencia sana por jugar pero estoy teniendo oportunidades y disfrutando de minutos. Hay un gran vestuario y hay una gran atmósfera, y, como decía, estoy muy contento de la decisión que tomé y de estar aquí", dijo.

Preguntado por las diferencias que ha encontrado entre la liga española y la inglesa, Coquelin apuntó que en Inglaterra el juego es más físico y en España más técnico. "Aquí me llama mas la atención que todos los equipos quieren la posesión", agregó.

"La Liga es una gran competición igual que la 'Premier', probablemente son las dos mejores", apuntó el futbolista, quien señaló sobre los arbitrajes de ambas ligas que "al principio tenía miedo de que me enseñaran muchas tarjetas. Los árbitros me están respetando y yo a ellos, por lo que la cosa va muy bien", resaltó

Por último, al jugador francés le preguntaron respecto a la eliminatoria de Liga de Campeones entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid.

"La Champions es una competición durísima. El Real Madrid tiene muchas opciones tras el 3-1 de la ida, pero la eliminatoria todavía está abierta y en la Champions puede pasar cualquier cosa", concluyó.