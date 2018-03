Kondogbia tiene tres ofertas, una de España, además de la del Valencia

El hermano y agente de Geoffrey Kondogbia ha concedido una entrevista a Gianluca Di Marzio en la que ha revelado que el ex del Sevilla quiere seguir en Valencia el curso próximo, pero que en caso de que no sea así tiene tres ofertas para cambiar de aires. "Yo tengo que hacer mi trabajo, estar listo ante cualquier posibilidad y, de hecho, ya me han contactado tres equipos: Uno español, uno de Premier League y otro italiano", reconoce el agente.

En cualquier caso, el Valencia es la primera opción: "He hablado recientemente con el Valencia. Entrenador y presidente me han reiterado el deseo de ejercer la opción de compra. Por tanto, creo que dependerá también de las intenciones del Inter con Cancelo. Por supuesto, esperaremos lo máximo al Valencia porque así me lo ha pedido mi hermano".

Evans también habla del fracaso de Kondogbia en el Inter: "No tenemos nada en contra del Inter, nunca hemos hecho declaraciones en contra de sus seguidores, periodistas, del club o sus entrenadores. La verdad es que Kondogbia no está a la altura para jugar en un equipo como el Inter. Te das cuenta de que no es para él. Si en el Sevilla, en el Mónaco y en el Valencia lo hizo bien y en el Inter no, significa que necesita un equipo que le entienda, donde no sienta la presión negativa de forma excesiva. En resumen, el Inter se equivocó fichando a Kondogbia y él se equivocó yendo al Inter".

Ahora el Valencia tiene que valorar cómo afronta el pago por Kondogbia. "A mi me parece que para haber sido una basura, los 25 millones en los que le valora el Valencia no son pocos. Significa que hice un gran trabajo como agente, ¿no? Al final tengo que agradecer al Inter por cómo se comportaron, por facilitar que la negociación llegara a buen puerto", ha revelado Evans Kondogbia.