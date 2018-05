Marcelino: "No se le puede poner un pero al equipo"

Valencia, 11 may (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que pese al bajón de juego y resultados que han experimentado en las últimas semanas no se puede criticar al equipo porque ha superado las expectativas al haberse clasificado con holgura para la Liga de Campeones.

"Mi opinión es que no se le puede poner ningún pero a lo hecho por la plantilla", señaló en una rueda de prensa. "Cuando una plantilla no asignada para la 'Champions' en la jornada 31 saca 16 puntos al quinto, 18 al sexto y 19 al séptimo, en esa situación es absolutamente lógico que haya un bajón en la intensidad y en la concentración", explicó.

En el día en el que se cumple un año del anuncio por su fichaje por el Valencia, García Toral señaló que ha sido un ejercicio "muy bueno, mucho mejor" de lo que él preveía "en todos los aspectos".

"Tuve desde el primer día el reconociendo y apoyo del club y autonomía de trabajo. Estoy muy agradecido a la afición por la aceptación y del trato que me dan. He coincidido posiblemente con la mejor plantilla a la que he dirigido, tanto desde el punto de vista deportivo como humano, y eso nos ha llevado a superar con creces las expectativas. ¿Qué más se puede pedir?", se preguntó.

El técnico asturiano descartó hacer cambios en la forma de jugar en el encuentro de este sábado en Girona y el de la última jornada frente al Deportivo de La Coruña aunque anunció que, por las bajas, Carlos Soler jugará en el centro en Montilivi y que el joven del filial Gonzalo Villar entrará en la convocatoria.

"Siempre hemos sido un cuerpo técnico de jugar con organización y si queremos ser repetidamente organizados cuanto menos cambios de sistema y de idea de juego, es menos complicado. Esa es la explicación", señaló.

"Nos movemos muy bien de esta forma, tenemos jugadores del perfil adecuado y ahora lo que debemos buscar es perfeccionarla. No soy partidario de cambiar de sistema. Lo hice alguna vez y tengo la sensación de que aumento las dudas de los jugadores y poco a poco perdemos la personalidad", añadió.

El entrenador asturiano habló del amistoso que disputaron esta semana en Riad (Arabia Saudí) y admitió que hubo situaciones "sorprendentes" como un parón para el rezo, del que dijo que aceptó "sin ningún problema" porque eran las condiciones pactadas en un compromiso comercial.