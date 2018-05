Rodrigo: "Mi idea es la de seguir en el Valencia"

Rodrigo Moreno se mostró tranquilo y centrado en la selección española, sin que los rumores sobre su futuro le vayan a afectar en el Mundial de Rusia, asegurando que su "idea es la de seguir en el Valencia" y disfrutar del "reto" de disputar la Liga de Campeones.

"Mi idea es la de seguir en el Valencia. Hicimos una grandísima temporada tras unos años complicados y tenemos un reto importante con la Champions el año que viene. Me siento un jugador importante, estoy contento allí. Lo llevo diciendo meses cuando me preguntan sobre mi futuro y me mantengo en esta línea", dijo con rotundidad en su comparecencia en rueda de prensa ante los medios.

Rodrigo descartó que los rumores sobre el futuro de varios jugadores vaya a descentrar a ningún internacional español del objetivo marcado en el Mundial.

"No nos descentra, estamos muy concentrados aquí, nos ha costado mucho estar en esta lista definitiva. En todos los puestos había gran competencia, muchos compañeros que podían estar también aquí. En ningún caso nos va a descentrar de lo realmente importante, que es el sueño de todos, poder disfrutar de este gran torneo y hacer algo importante", opinó.