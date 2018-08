Marcelino afirmó que cree que Rodrigo se va a quedar en el Valencia

València, 18 ago (EFE).- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, afirmó en rueda de prensa que cree que el delantero Rodrigo Moreno se va a quedar en el club porque lo ve "absolutamente convencido, ilusionado y motivado" para continuar en el club valenciano.

Así lo indicó cuando se le preguntó si existían muchas posibilidades de que se marchara al Real Madrid al ser una petición expresa del entrenador del equipo madrileño, Julen Lopetegui.

"Eso es algo que habría que preguntar a Lopetegui. Si lo quiere, tal y como han dicho nuestro presidente y nuestro director general, hay que pagar una cláusula" agregó Marcelino, en alusión a los 120 millones de euros que vale la salida del futbolista.

Sobre la llegada del portugués Gonçalo Guedes al Valencia, Marcelino señaló que "si sale del París Saint Germain, como parece que va a salir, tiene muchas posibilidades de llegar al Valencia".

"No sé si va a hacerlo no y en fútbol, hasta que no se firma, no se puede asegurar nada", continuó el entrenador del equipo valenciano.

Preguntado por el jugador del Sevilla Pablo Sarabia, Marcelino señaló que le parece un "muy buen futbolista", pero en estos momentos no es una posibilidad para el Valencia.