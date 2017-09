El Villarreal busca acabar con las dudas con un buen comienzo en Europa

Vila-real (Castellón), 13 sep (EFE).- El Villarreal vuelve a afrontar un nuevo reto europeo con la intención de poder llegar a la la fase final, y con la ilusión de poder llegar a la que sería su primera final continental, tras haber alcanzado en tres ocasiones las semifinales.

Los castellonenses comenzarán en casa y lo harán con un viejo conocido, como es el Astana de Kazajistán. Un equipo que viene de ser eliminado en la previa de la Liga de Campeones, y que progresa en su potencial en las últimas temporadas.

El dinero invertido en el equipo kazajo le hace ser un equipo mejor que el que goleó el Villarreal hace cinco años, algo que deberán tener muy en cuenta los de Fran Escribá.

Además, desde hace un par de temporadas, el equipo castellonense sufre en la fase de grupos, al no poder cerrar alguno de sus partidos de local o dejando escapar algunos partidos a domicilio, todo ello ante rivales teóricamente inferiores.

A ello se añade que el mal inicio de temporada, en el que se han generado muchas dudas y problemas, hace que el equipo no pueda pensar en relajaciones.

En lo deportivo siguen fuera del equipo los lesionados de larga duración, como son Bruno Soriano, Sergio Asenjo, Andrés Fernández y Adrián Marín.

Por contra, el técnico recupera a los lesionados Mario Gaspar, que es el que tiene más posibilidades de ser titular, Roberto Soriano y Denis Cheryshev, que sin duda es la gran novedad de esta lista de convocados, al volver a una convocatoria diez meses después.

Respecto al posible once, parece que podrían haber ciertos cambios y rotaciones, aunque no muchas ya que no se cuenta con muchos efectivos. La entrada de Mario por Rukavina, la de Semedo por uno de los centrales, o la de Sansone o Unal en ataque, pueden ser las más claras.

Por su parte el Astana llegó este pasado martes a Vila-real, con la idea de poder descansar mejor del viaje de casi 9 horas y adaptarse mejor al horario. Lo hace tras ganar por siete a cero en su partido liguero, y siendo líder destacado en su liga.

El equipo kazajo presenta las bajas de Kabananga y de Kleinheisler, que suelen ser habituales en el equipo. El posible once sería el formado por Eric en la portería, al que acompañarían de derecha a izquierda Shitov, Postnikov, Anicic y Shomko. Un centro del campo con Maevski y Graovac como pivotes, acompañados por Twmasi y Tomasov en banda. Para jugar con Murtazaev y Muzhikov, como delanteros.

Alineaciones probables:

Villarreal: Barbosa, Mario, Semedo, V. Ruiz, J. Costa; Rodri, Trigueros, Castillejo, Fornals; Bacca, Bakambu o Sansone.

Astana: Eric, Shitov, Postnikov, Anicic, Shomko; Maevski, Graovac, Twmasi, Tomasov; Murtazaev y Mushikov

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia)

Campo: Estadio de la Cerámica

Horario: 19:00 horas.