Escribá: "El Espanyol es peligroso si se le conceden espacios"

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, afirmó hoy que el Espanyol, rival al que recibe mañana en La Cerámica es un equipo "peligroso con espacios" y que sabe aprovechar al máximo las pérdidas de balón del rival.

Así lo indicó en la rueda de prensa previa a este partido, en la que reconoció que puede haber alguna rotación, aunque con los cuatro días de descanso tras el partido de Vitoria, podría disponer, si quisiera, del mismo equipo inicial, ya que ratificó que el meta Mariano Barbosa está para jugar.

También señaló que si hay cambios, éstos se producirán con la mente puesta exclusivamente en el Espanyol, ya que no va a hacer la alineación pendiente del Getafe o el Maccabi, sus próximos rivales.

"Este es un partido que puede engancharnos a la zona alta de la tabla si conseguimos ganar, pero enfrente habrá que está construido para pelear por lo mismo que nosotros", señaló el entrenador del Villarreal.

A su vez, explicó que es bueno mantener a los jugador que están en racha, pero recordó que en el caso de Cedric Bakambu, cuando se ha quedado fuera, ha vuelto y ha marcado goles.

"Es cierto que uno quiere aprovechar los momentos de forma, por lo que dejar fuera a un jugador que está en un buen momento no es una buena solución, aunque tenemos las sensación que están todos bien y que podemos hacer rotaciones sin que el equipo baje su rendimiento", agregó.

Recordó que el equipo había acusado las bajas, que los malos resultados habían generado "unos nervios y una desconfianza que son lógicos", por lo que cuando han recuperado a varios jugadores y han llegado los resultados, "el equipo se ha sentido más seguro".

Sobre el desarrollo del partido ante el Espanyol, insistió en que va a ser fundamental no tener perdidas por dentro, ya que ellos "son un equipo que se ordena, se repliega muy bien y peligrosísimo al contragolpe".

"Si no estamos bien en esa faceta tendremos problemas, es un equipo que juega bien a la contra, que corre bien y que sabemos que no podemos perder el balón en zonas de riesgo. Habrá que tener paciencia en no equivocarnos en zona de inicio y de creación. Si lo hacemos vamos a sufrir", dijo.

En este sentido destacó el peligro de Gerard Moreno, exjugador del Villarreal, el argentino Pablo Piatti y el brasileño Leo Baptistao, así como de José Manuel Jurado en el centro del campo.