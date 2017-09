Calleja: "No es la mejor situación llegar tras una destitución"

Vila-real (Castellón), 25 sep (EFE).- El nuevo entrenador del Villarreal, Javier Calleja, ha declarado hoy en su presentación como máximo responsable del primer equipo que no es la mejor situación llegar al cargo tras la destitución de un entrenador.

"Es una situación que no es agradable por la destitución de un compañero. Escribá ha hecho un trabajo muy bueno. Espero devolver esta confianza con buenos resultados y buen juego", ha dicho Calleja, que considera que es "un enorme orgullo" entrenar al Villarreal, ya que este club "lo es todo para mí".

El entrenador madrileño ha asegurado que las primeras sensaciones son buenas, ya que la implicación de todos los jugadores es "máxima", además de asegurado que ha tenido un recibimiento "magnífico".

Calleja, que considera que se le ha presentado una oportunidad que debe aprovechar, ha indicado que su idea de juego es que el equipo sea "valiente y lleve la iniciativa para proponer un juego vistoso y con mentalidad ganadora".

"A la posesión hay que darle un sentido buscando la portería contraria, por lo que intentaremos marcar muchos goles, sin estar a merced del rival y llevando la iniciativa", ha añadido respecto a su propuesta de juego.

El nuevo entrenador del Villarreal ha asegurado que la mente de los jugadores ya está puesta en conseguir ganar el jueves en el partido de la Liga Europa que jugará en Israel ante el Maccabi de Tel Aviv.

"No le pongo límites a este equipo. Queda todavía mucho camino por recorrer. Podemos aspirar a lo máximo, aunque debemos ir poco a poco para ir situándonos", ha añadido.

"Hay que mirar hacia delante. Queda mucha temporada y hay que estar preparado para afrontar cualquier reto. Quiero contagiar a todos los jugadores las ganas y la ilusión que tengo", ha comentado Calleja, quien ha añadido que "el sueño era estar aquí".

"Cuando me fui como jugador siempre tuve la idea de volver al Villarreal CF. Decidí ser entrenador y he ido creciendo en el fútbol base", ha agregado en ese sentido.

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, ha asegurado en el acto que la destitución de Escribá ha sido "una decisión dolorosa". "Escribá consiguió el quinto puesto -en la Liga pasada- y queremos agradecerle su esfuerzo, al igual que a sus ayudantes", ha señalado.

Roig Negueroles ha asegurado que no han querido buscar fuera lo que creen que tienen en el club. "Calleja ha sido jugador del Villarreal siete temporadas y entrenador del base durante seis con unos resultados magníficos. Estamos convencidos que es la decisión acertada", ha indicado.

El consejero delegado ha indicado que se ha llegado a un acuerdo rápidamente y ha insistido que desde el club tienen "toda la confianza del mundo en el nuevo entrenador" y que el nombre del segundo entrenador se confirmará próximamente.

A Javi Calleja, que hoy ya ha dirigido su primera sesión de entrenamiento, le acompañarán el preparador físico José Romero Sangüesa y el analista técnico Luismi Loro Santiago, que también han estado con él en el Villarreal B.