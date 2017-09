Bruno Soriano: "Creo que la opción de Calleja era la más acertada"

Vila-real (Castellón), 26 sep (EFE).- El capitán del Villarreal CF, Bruno Soriano, valoró la reciente llegada de Javier Calleja al banquillo del primer equipo, al afirmar que "era la opción más acertada", además de explicar que la lesión por la que atraviesa "no está siendo fácil", pero que trabaja para regresar cuanto antes.

El centrocampista indicó que con el nuevo entrenador una de las prioridades es recuperar el patrón de juego característico del equipo. "Es posible que se haya perdido un poco esa esencia de juego y con Calleja puede ser que podamos reencontrarla", señaló.

El jugador avaló la figura del nuevo entrenador a pesar de la inexperiencia al mando de un equipo de Primera División. "Puede que no la tenga como entrenador, pero sí la tiene como jugador, ya que conoce la categoría a la perfección, por lo que es un técnico muy preparado", aseguró.

A pesar del positivismo con la que el capitán afronta la nueva etapa de Calleja al mando del equipo, reconoció que la destitución de Fran Escribá le pilló "un poco de sorpresa", aunque apuntó que estas situaciones son comunes en el fútbol y que ahora "es el equipo quien debe acatarlo para ayudar al nuevo entrenador lo antes posible".

Respecto a su situación personal, el jugador tiene la mente puesta en volver a los campos de entrenamiento junto a sus compañeros lo antes posible, a pesar de no saber cuÁndo podrá volver a una convocatoria.

Bruno Soriano fue intervenido el pasado 3 de julio por una lesión en la tibia de la pierna izquierda y lleva en proceso de recuperación desde entonces.