El nuevo Villarreal de Calleja quiere encaminar su clasificación en Israel

Vila-real (Castellón), 27 sep (EFE).- Javier Calleja debutará como entrenador del Villarreal en el partido de la segunda jornada de la Liga Europa, que el conjunto castellonense disputará en Tel Aviv ante el Maccabi, rival ante el que buscará un segundo triunfo que encaminaría su clasificación para la siguiente fase.

Tras la goleada sufrida en Getafe, el Villarreal decidió destituir a Fran Escribá y apostar por el técnico del filial, Calleja, para enderezar el irregular inicio de temporada.

En la competición europea, el Villarreal se impuso por 3-1 aunque sin brillar al Astana en la primera jornada, mientras que el equipo israelí perdió por 1-0 en Praga ante el Slavia.

Tras esos resultados, un triunfo del equipo español le situaría en los más alto del grupo y le permitiría distanciar en seis puntos al Maccabi con la competición recién iniciada.

Para este encuentro, el nuevo técnico del Villarreal cuenta con las bajas por lesión del portero Andrés Fernández, del lateral Adrián Marín y del capitán Bruno Soriano, además de la del meta Sergio Asenjo que ultima su puesta a punto tras su larga lesión.

Calleja ha decidido dejar fuera de la lista de diecinueve convocados al defensa portugués Rubén Semedo y al extremo hispano-ruso Denis Cheryshev, mientras que ha convocado a los canteranos Diego Fuoli y Ramiro Guerra.

Al margen de estos cambios, la alineación es una incógnita tanto por la posibilidad de que se produzcan las rotaciones habituales entre la Liga y la competición europea, como por la misma circunstancia de la llegada de un nuevo técnico.

El Maccabi, que viste de amarillo igual que el Villarreal y llega a este encuentro sin puntos en la clasificación tras su derrota en Praga, afronta el partido con la urgencia de sumar para no quedar descolgado con solo dos encuentros disputados.

Con el español Jordi Cruyff en el banquillo, el conjunto israelí debió afrontar tres rondas previas ante de llegar a la fase de grupos de la competición en las que se deshizo de equipos con un perfil bajo como el KR Reikiavik islandés, el Panionios griego y el Altach austríaco.

A esta clasificación se une el inicio del equipo en la Liga de su país, en la que sumó un empate sin goles como local en el choque más reciente, pero ocupa la tercera posición de la tabla con diez puntos, a uno del líder, tras las primera cinco jornada del campeonato.

El club, controlado por una empresa canadiense, cuenta además de con Jordi Cruyff con un equipo técnico en el que se encuentran varios españoles, lo que contribuye a un buen conocimiento del rival, aunque puede encontrarse con alguna sorpresa como consecuencia del cambio de técnico en el equipo rival.

Por lo que respecta a la formación, Cruyff no tiene bajas por sanción, ya que en el primer encuentro de esta fase de grupos no hubo expulsiones y tan solo fueron amonestados Yeini y Babin,. un central que conoce el fútbol español tras haber militado en el Alcorcón, el Granada y el Sporting de Gijón.

Por lo que respecta al equipo, no se esperan grande variaciones respecto al once inicial que jugó en Praga, pero podría entrar en el centro del campo el español José Rodríguez, alicantino y ex jugador del Real Madrid y el Deportivo de La Coruña, en lugar de Susic o Filipenko.

Alineaciones probables:

Villarreal: Barbosa, Mario Gaspar, Víctor Ruiz, Álvaro, Jaume Costa; Trigueros, Rodrigo, Samu Castillejo, Roberto Soriano; Bakambu y Bacca.

Maccabi: Rajkovic, Yeini, Tal Ben Haim, Babin, Davidzada, Susic o José Rodríguez, Filipenko, Battochio, Atar, Kjartansson y Micha.

Árbitro: Craig Pawson (ING).

Estadio: Netanya de Tel Aviv.