Bakambu: "Tengo una cifra de goles en la cabeza y busco lograrla"

Vila-real (Castellón), 11 oct (EFE).- El delantero congoleño del Villarreal, Cédric Bakambu, indicó ante los medios de comunicación tras regresar de jugar con su selección, que tiene en mente una cantidad de goles para la presente temporada y que su objetivo es conseguirla.

El atacante africano mantuvo con su selección su acierto de cara a puerta, al marcar uno de los goles ante Libia (1-2), ya que con el Villarreal ha conseguido cinco tantos en las siete primeras jornadas del campeonato.

"Estoy contento por marcar y por la confianza que da hacerlo, ya que para un delantero hacer gol siempre es lo más importante para la confianza. Tengo una cifra de goles en la cabeza, es mi motivación y busco lograrla", aseguró.

Pese a esta afirmación, el futbolista matizó: "Ese no es un tema del que me gusta ni quiero hablar, no creo que deba dar cifras, lo que debo es centrarme en marcar los máximos posibles".

Bakambu aseguró que lo más importante es que el equipo juegue bien y que gane. "Lo de marcar es bueno para mí, pero lo que importa es ganar", reiteró.

Sobre su racha goleadora indicó: "He marcado un buen número de goles y eso me alegra", aunque admitió que los cinco goles que lleva en LaLiga los ha marcado solo en dos partidos y eso supone que debe ser más regular.

Preguntado por la llegada de Javier Calleja al banquillo en sustitución de Fran Escribá, reconoció que el cambio de entrenador "ha hecho que el equipo reaccione". ·Es verdad que ahora tenemos un juego más directo y eso es bueno para los delanteros, ya que se generan más opciones de gol y oportunidades".

Pese a ello, el delantero apuntó que espera que la mejora demostrada en los dos últimos partidos vaya aumentando con el paso del tiempo. "Son muy pocos los días que se ha podido trabajar con el nuevo entrenador", advirtió.

Respecto al próximo partido ante el Girona, explicó: "Después de ganar en casa necesitamos ganar fuera, necesitamos acercarnos a las plazas de arriba y eso se logra ganando fuera. Creo que va a ser un partido complicado, ellos son un buen equipo, pero pienso que podemos ganar".