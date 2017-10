Cheryshev: "Cada minuto en el campo sirve para encontrarme mejor"

Vila-real (Castellón), 17 oct (EFE).- El centrocampista hispano-ruso del Villarreal, Denis Cheryshev, señaló en rueda de prensa que cada minuto que juega le sirve para encontrarse mejor, después de las diversas lesiones que sufrió la pasada campaña y que apenas le permitieron jugar.

Tras disponer de algunos minutos en el partido de la pasada jornada ante el Girona, el futbolista indicó que "mis sensaciones fueron buenas, cada minuto en el campo sirve para encontrarme mejor y por eso es bueno".

"Estoy bien, además el equipo está en un buen momento y eso hace que todo sea mejor y más fácil. Yo estaba bien, disponible, pero también es verdad que físicamente no estaba del todo bien y no me encontraba al cien por cien después de tanto tiempo parado", añadió.

Preguntado por sus opciones de ser titular en el partido de Liga Europa del próximo jueves ante el Slavia, donde se presume que Javier Calleja haga rotaciones, el centrocampista dijo que es una decisión del técnico.

"Lo de jugar de inicio depende del entrenador, estoy para lo que el técnico pueda necesitar, pero ya es una decisión suya. Se está viendo que podemos jugar en varias posiciones y estoy dispuesto a hacer lo que se me pida. Tenemos muy buenos jugadores que pueden jugar en muchas posiciones, por lo que deberé adaptarme donde me pidan y en la posición que el técnico crea que puedo ayudar más", explicó.

Cheryshev aseguró que la Liga Europa es "algo ilusionante, creo que en este club se le da mucha importancia y el equipo piensa lo mismo. Este partido es clave, ya que de ganar nos pondríamos líderes de grupo y con muchas opciones para clasificar".

Sobre el Slavia de Praga comentó que "es un buen equipo, lo conocemos poco, pero en esta competición no hay rival fácil. Pero de cara a este partido es importante en centrarnos en nuestro trabajo y en hacer las cosas bien".

Tras la llegada de Javier Calleja al banquillo, en sustitución de Fran Escribá, el Villarreal ha mostrado una mejoría de resultados y juego, por lo que Cheryshev se mostró optimista.

"Calleja es un técnico muy exigente, estamos trabajando bien y con muchas ganas e intensidad, por lo que creo que las cosas irán bien", afirmó el jugador, quien agradeció el cariño que recibe por parte de los aficionados y del club.

Por último, el extremo ruso comentó que es pronto para pensar en sus opciones de jugar el Mundial que el próximo año se celebrará en su país.

"Ahora mismo no pienso en el Mundial, está claro que es una ilusión para todos y que es un sueño para cualquier jugador. Llevo tiempo sin ir, es verdad que he estado lesionado mucho tiempo y por ello ahora lo que debo hacer es centrarme en mi club y hacer las cosas bien aquí. Me tengo que centrar en mi equipo, si hago las cosas bien aquí puedo tener opciones de ir al Mundial", concluyó. EFE

1010587

jmg sm/jl