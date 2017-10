Bacca: "Llegué al peor Milan de la historia"

Carlos Bacca atendió a los compañeros de Deportes W de Colombia, donde analizó el momento actual de su carrera y su frustrante paso por el Milan. El ex del Sevilla lamentó haber ido al conjunto lombardo en un momento delicado para ellos. "Los años que estuve en Milan fueron satisfactorios para mí. Conseguí los objetivos que me había trazado. ¿Se podía hacer mejor? Sí, pero se necesitaba la ayuda de los directivos y llegamos al peor Milan de la historia, tanto así que después de 31 años el presidente tuvo que dejar el club por todos los inconvenientes, lastimosamente yo caí ahí. Llegó un nuevo entrenador y nuevos directivos, con otros pensamientos diferentes a los míos. Me voy con la cabeza en alto porque hoy en día Milan juega en Europa y Carlos Bacca aportó su granito de arena. Tengo esa satisfacción", ha comentado.

Ahora tampoco es que las cosas sean color de rosa en el Villarreal, donde ha sufrido un cambio de técnico. "Lastimosamente los resultados no se dieron. Después del parón de selecciones llegaron buenos resultados, pero la dura derrota con el Getafe llevó a la destitución del cuerpo técnico anterior. Ha llegado un entrenador que conoce el medio, que fue jugador del club y lleva mucho tiempo trabajando en las divisiones inferiores y nos ha dado ese plus que necesitaba el equipo. Un cambio que le vino bien sabiendo de las condiciones del entrenador. Creo que el equipo ha mejorado en muchas facetas", ha señalado el goleador cafetero, que aun así vree que el equipo castellonense debe acabar en puestos europeos: "Aspiraramos a Europa como todos los años y pelear por la Europa League. Esos son los objetivos más fuertes que tiene el club, vamos paso a paso, cada día estamos más fuertes y con la ilusión de dar lo mejor por nosotros y por la gente que nos apoya".

El objetivo que sí ha conseguido su selección es meterse en el Mundial. "Contento por la clasificación. Fue muy sufrido. Mucha gente no creía en nosotros, pero confiando en Dios, en nuestro trabajo y en el cuerpo técnico nos llevamos la clasificación directa contra grandes selecciones. Creo que esta es la Eliminatoria más difícil para ir a un Mundial", subraya.

El punta espera estar en Rusia 2018: "Trabajo cada día para mejorar en mi club y seguir con oportunidades en la selección. Tengo la confianza desde el primer día del cuerpo técnico y voy a trabajar para llegar en las mejores condiciones al Mundial".