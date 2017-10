1-0. La Ponferradina ahoga sus penas en la Copa y sorprende al Villarreal

Ponferrada (León), 25 oct (EFE).- La SD Ponferradina se impuso (1-0) al Villarreal en un partido en el que fue certera cuando lo necesitó, supo sufrir cuando lo exigió y contó con la necesaria dosis de fortuna para imponerse a un rival cuyo técnico encajó su primera derrota desde la llegada al banquillo.

Desde el primer momento el equipo local demostró que volvía a ponerse su traje copero, competición en la que ha mostrado una cara diametralmente opuesta a la de la liga, en la que deambula con tan solo un triunfo en diez jornadas y comparte la posición de colista en el grupo I de Segunda División B.

En la Copa del Rey los bercianos cuentan sus partidos, cuatro, por victorias y, si ante rivales de su categoría fueron capaces de dejar su portería a cero, también ante un "europeo" oponente lo consiguieron gracias a un gol a balón parado del exatlético Cidoncha.

Quitándose todos los complejos por la diferencia de categoría y quizá también buena dosis de ansiedad, el conjunto de Carlos Terrazas salió decidido a discutirle el balón al Villarreal, con una presión pocas veces mostrada en la liga y con las ideas mucho más claras.

Por su parte, los visitantes, con un once plagado de novedades encontraba escasos espacios y el intento de combinaciones moría ante la buena disposición en el campo de su rival.

Por ello, salvo un disparo intencionado, pero desviado, de Leo Suárez en el 22 que cogió el efecto contrario, el equipo de Javier Calleja inquietó muy poco al rumano Dinu Moldovan.

La Deportiva, con especialistas a balón parado, encontró el premio en una falta cometida en el minuto 36 sobre Jorge García que colocó a la perfección con su pie derecho Cidoncha, haciendo la estatua el debutante Ander Cantero.

La efervescencia del 1-0 le duró unos minutos a los locales que en una contra llevada por Yuri, que buscó en la izquierda a Jorge García, el centro de éste al área fue rematado a la media vuelta por Iago Díaz con la oposición de Pau Torres, cuando el delantero brasileño quizá estaba mejor colocado para el remate.

El paso por vestuarios no cambió el panorama, a pesar de llevar el equipo levantino el peso del partido, pero sin acertar en el remate, con una Deportiva siempre dispuesta a sorprender a la contra, como en un buen remate, excesivamente centrado, de Andy, poco antes de que Cherishev dispusiera de la ocasión más clara con un buen remate en cuyo trazado se cruzó Fernando Román.

Superado el cuarto de hora, ambos técnicos habían refrescado sus equipos, los locales con tres cambios casi consecutivos y Calleja con la entrada de dos jóvenes que apuntan a hacerse un nombre muy pronto, los internacionales Rodrigo y Fornalls.

La entrada de ambos dio otro aire al juego de su equipo, más incisivo, metiendo al rival en su área, que casi renunció, por pura imposibilidad, a cualquier salida peligrosa.

En el 72 una pérdida de Saúl en el centro del campo a pies de Raba -otro de los sustitutos- acabó habilitando en el contragolpe ante una defensa desguarnecida a Ünal pero éste, tras regatear a Román, acabó estrellándose contra el cuerpo de Dinu que tapó a la perfección.

Siete minutos después un centro al segundo palo al que no llegó Dinu, permitió el remate de Rodrigo, que sacó en la línea de gol Román cuando parecía que llegaba el empate y ya en las postrimerías del choque el ruso Cherishev demostró que no era su noche y el remate, tras una gran servicio de Fornalls, encontró una mano salvadora de Moldovan en la última ocasión clara de peligro.

Ficha técnica:

1-SD Ponferradina: Dinu; Jon García (Yac, min. 63), Fernando Román, Álvaro Moreno; Cidoncha, Andy, Saúl; Iago Díaz (Pallarés, min. 51), Jorge García (Menudo, min. 57), Ríos Reina y Yuri.

0-Villarreal CF: Ander Cantero; Rukavina, Bonera, Pau Torres, Marín; Soriano, Leo Suárez (Raba, min. 71), Ramiro Guerra (Rodrigo, min. 50), Castillejo (Fornalls, min. 58); Cheryshev y Ünal.

Goles: 1-0, Cidoncha: min. 36;

Árbitro: Melero López (Colegio andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Jorge García (min. 45), Yuri (min. 56), Moreno (min. 91) y Saúl (min. 94) por la Ponferradina.

Incidencias: Encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio "El Toralín" ante unos 3.000 espectadores.