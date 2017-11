0-2. El Villarreal sale como líder de Praga

Praga, 2 nov (EFE).- El Villarreal logró este jueves un meritorio triunfo en Praga, donde se impuso al Slavia por 0-2, que le permite auparse al liderato del Grupo A de la Liga Europa y tener más cerca la clasificación para la siguiente ronda.

El equipo español desperdició ocasiones clarísimas para haber obtenido una cómoda victoria, pero perdonó tanto que en el tramo final del partido el Slavia tuvo buenas ocasiones para haber empatado el partido antes de que en el último minuto llegara la sentencia.

El Villarreal no se encontró nada cómodo en el arranque del partido, ya que el Slavia impuso su juego más físico, lo que le permitía recuperar pronto el balón y plantarse en el área del conjunto español. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales le impidió poner en apuros al meta Barbosa.

El equipo español no era capaz de plasmar en el terreno de juego su juego asociativo, aunque en la primera acción en la que lo logró, con la aparición de Pablo Fornals, llegó el primer gol.

Una buena elaborada jugada en la frontal del área del conjunto checo acabó con un centro desde la derecha de Mario Gaspar que despejó el portero local pero el rechace lo remató en posición acrobática Bacca para inaugurar el marcador al cuarto de hora.

Perdonó el empate el Slavia, apenas un minutos después, tras una gran galopada de Sobol por la banda izquierda que, tras llegar a la línea fondo, centró atrás y Sykora remató muy mal desperdiciando una clara ocasión.

Pese a esta fulminante respuesta del Slavia, la dinámica del partido cambió y el Villarreal se hizo con el balón, con largas posesiones que acababan con Fornals buscando el centro entre líneas a Bacca o con centros en largo de Trigueros buscando la espalda de la zaga local.

La movilidad de Bakambu fue un quebradero de cabeza para la defensa checa, aunque todos los remates peligrosos llevaron la firma de Bacca. El colombiano tuvo el 0-2, pero falló a puerta vacía, a apenas dos metros de la línea de gol, un centro de Bakambu.

Los de Calleja se encontraban muy cómodos y Bacca disfrutó de un par de ocasiones más para ampliar su renta, aunque en los minutos finales del primer acto y pudo empatar tras un disparo seco de Sykora que Barbosa envió a córner tras una gran estirada.

En la reanudación, el conjunto castellonense mantuvo el ritmo pausado que le convenía esperando con paciencia su oportunidad, la cual llegó a los diez minutos, cuando de nuevo perdonó lo imperdonable, en esta ocasión Pablo Fornals, con todo a favor para poner el 0-2.

El Villarreal perdonaba una y otra vez al Slavia que al final, tras no ser rematado por el equipo español, se vino arriba y comenzó a presionar con peligro en busca del empate.

El Slavia tuvo un par de opciones claras de Soucek pero se topó con un Barbosa muy inspirado, que con sus paradas evitó el empate y en el tiempo de prolongación el Villarreal sentenció tras un contragolpe de Cheryshev cuyo centro marcó en propia puerta Deli, al tratar de evitar que Sansone marcara a placer.

Ficha Técnica:

0. Slavia de Praga: Lastuvka, Boril, Jugas, Deli, Sobol; Soucek, Danny (Van Buren, m.63), Hromada (Ngadeu-Ngadjui, m.46); Stoch, Necid y Sykora (Skoda, m.80).

2. Villarreal: Barbosa, Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Adrián Marín; Rodrigo, Roberto Soriano (Sansone, m.83), Trigueros, Pablo Fornals (Cheryshev, m.67); Bacca (Chuca, m.72)y Bakambu.

Gol: 0-1, m.15: Bacca. 0-2, m.89: Deli, en propia puerta.

Árbitro: Bobby Madden (SCO). Amonestó por el Slavia a Boril, y por el Villarreal a Bakambu.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo A de la fase de grupos de la Liga Europa, disputado en el Eden Arena de Praga. El Slavia celebró el 125 aniversario de su creación.