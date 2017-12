Trigueros: "Nos está perjudicando no conseguir puntos que tenemos en la mano"

Trigueros: "Nos está perjudicando no conseguir puntos que tenemos en la mano"

Madrid, 3 dic (EFE).- Manu Trigueros, centrocampista del Villarreal, lamentó la remontada sufrida por su equipo en la visita al estadio de Butarque para medirse al Leganés durante un duelo en el que cayeron por 3-1.

"Este equipo siempre está arriba, cada año queremos más y pelear por cosas más importantes. Nos está perjudicando mucho no conseguir puntos que tenemos en la mano", declaró ante los medios de comunicación en zona mixta.

El futbolista no quiso excusarse en las bajas que tiene el plantel: "Son detalles que te marcan, jugadores importantes que llevan tiempo de baja. Eso puede marcar un poco pero estamos a principio de temporada, todavía los minutos no pesan. No es excusa".

"El Leganés solo juega un partido cada fin de semana y nosotros llevamos tiempo jugando jueves y domingo. Pero estamos acostumbrados, llevamos tres o cuatro años jugando así y no es excusa", opinó también.