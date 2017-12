Villarreal y Maccabi cierran el grupo sin nada en juego

Villarreal (Castellón), 6 dic (EFE).- Villarreal y Maccabi cierran el Grupo A de la Liga Europa en La Cerámica con un partido intrascendente y sin nada en juego, pues el equipo local tiene garantizada la primera posición y el conjunto israelí es último sin opción de clasificarse.

Con once puntos, el equipo que dirige Javier Calleja no puede ser superado por sus perseguidores y con uno el Maccabi de Jordi Cruyff ya está eliminado.

Por ello, el Villarreal podrá dar descanso a sus jugadores más habituales, con lo que puede aligerar sus problemas de lesiones y cansancio y permitirá no cargar a sus futbolistas ante la visita del Barcelona a La Cerámica del próximo domingo.

Aunque buena parte de la plantilla tiene la mente puesta en la visita del líder a La Cerámica, el encuentro se convierte en una buena oportunidad para que los jugadores jóvenes del Villarreal demuestren sus posibilidades.

Pese a ello, el equipo de Calleja llega al partido necesitado de buenos resultados, ya que suma tres encuentros de Liga sin ganar y esperan poder recuperar buenas sensaciones ante el equipo israelí con una alineación en la que aparecerán casi todos los jóvenes que el Villarreal tiene inscritos en la Liga europa.

Con ello, descansarán buena parte de los jugadores habituales y serán los porteros Sergio Asenjo y Mariano Barbosa, junto a Manu Trigueros, Antonio Rukavina, Adrián Marín, Roberto Soriano y Pablo Fornals los únicos de la primera plantilla convocados.

Los que parecen tener más opciones de jugar de inicio son el portero Sergi Asenjo y los jugadores Antonio Rukavina, Adrián Marín y Roberto Soriano.

Además el equipo mantiene las bajas de Bruno Soriano, Andrés Fernández, Denis Cheryshev, Nicola Sansone, Samu Castillejo, Ruben Semedo y Carlos Bacca.

A partir de ahí nombres, como los de Pau Torres, Genís, Pep Castaño, Ramiro Guerra, Víctor Moya "Chuca", Morlanes, Mario González o Darío Poveda, se encuentran entre los que más opciones tienen de jugar.

Con ello se puede hacer un once con Sergio Asenjo como portero, Antonio Rukavina, Genis, Pau Torres y Adrián Marín en defensa, con un centro del campo con Ramiro Guerra como pivote, con Roberto Soriano y Chuca o Pedro en las bandas.

Manu Morlanes podría ocupar la plaza como enlace con el ataque en el que estarían Mario González y Darío Poveda.

Por su lado el equipo de Jordi Cruyff llega sin conocer la victoria en esta fase de grupos a lo que además se suma no haber conseguido marcar en la competición. Si no bate la meta del Villarreal en este partido, será el primer equipo que no lograr un gol en la fase de grupos de esta competición.

Además llegan a este partido como cuartos clasificados en su liga, tras acumular una serie de cuatro partidos sin ganar, aunque han viajado con todos los hombres disponibles.

El posible once que podrían formar con Rajkovic en la portería, y una defensa con Yeini Ben Haim, Tibi y Davidzada, junto a Micha, Peretz, Batocchio y Rikan como centrocampistas y Kjartansson y Blackman como delanteros.

Alineaciones probables:

Villarreal CF: Asenjo, Rukavina, Genís, Pau Torres, Adrián Marín; Ramiro Guerra, Soriano, Chuca o Pedro, Morlanes; Mario González, Darío Poveda.

Maccabi Tel Aviv: Rajkovic, Yeini, Ben Haim, Tibi, Davidzada; Micha, Peretz, Battocchio, Rikan; Blackman, Kjartansson

Árbitro: Mads Kristoffer Kristoffersen (Din)

Estadio: La Cerámica