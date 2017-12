Calleja: "Nos pasa de todo, pero eso no quita que vayamos a competir al máximo"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, lamentó en rueda de prensa la mala fortuna que están teniendo con las bajas esta temporada, la última de las cuales se ha producido esta mañana con Pablo Fornals, quien se ha desmayado en el entrenamiento debido a una hipoglucemia.

"Pablo Fornals nos ha dado un susto gordo, se ha desmayado durante las sesión y ha sido un momento complicado. Hemos tenido suerte que el médico ha estado rápido y lo han recuperado, pero lo han tenido que trasladar a un hospital para hacerle pruebas", explicó.

"Tenemos entendido que ha sido un tema de azúcar y que esta estable y recuperado, pero tienen que hacerle pruebas. La buena noticia es que en el tema de cardio está bien y parece que es algo que ya le había pasado, por lo que hay que ver por qué sucede y hacerle más pruebas", añadió.

El técnico madrileño apuntó: "Estamos teniendo muchos problemas pero debemos seguir y competir. Tenemos que superar esas adversidades, no queda otra y con esa intención afrontamos el encuentro ante el Barcelona".

De cara a este encuentro del domingo ante el líder invicto de la competición, Calleja indicó que "el Barcelona es el favorito, es el equipo que va primero y el mejor por ahora de esta liga".

"Nadie les ha ganado, pero no podemos pensar que no se les puede ganar. Salimos con la idea de ganar, de jugar bien y de darle una alegría a los nuestros. Esta claro que las dificultades son máximas, pero nosotros tenemos nuestras opciones y vamos a apurarlas al máximo", prosiguió.

Calleja aseguró que no ha preparado un plan específico para tratar de parar a Messi. "Sabemos que tiene una incidencia clara en el juego de su equipo, pero no hacemos nada especial para pararlo. La idea es intentar pararlo entre todos, con el juego de todo el equipo y como equipo", explicó.

Preguntado si ante el potencial del Barcelona va a mantener el estilo ofensivo de juego de su equipo, comentó que "la idea es diferenciar los momentos del partido, cuando tengamos el balón hay que buscar posesiones largas, no es que les vayamos a ganar la posesión, ya que con el Barcelona es complicado".

"Si tenemos el balón tendremos menos problemas, pero sabemos que es complicado que ellos no tengan momentos de dominio y que te compliquen las cosas. Por ello debemos protegernos en todos los aspectos", agregó.

"Este es un Barcelona más sólido, un equipo que está defendiendo muy bien, que está logrando que los rivales no les generen peligro y por tanto no está recibiendo muchos goles. Además,sigue generando el mismo peligro o más. Ellos dominan todos los aspectos del juego en ataque, pueden generar peligro en cualquier jugada", advirtió.

El técnico del Villarreal no comparte las opiniones que apuntan que el Barcelona practica un juego aburrido. "A mí, el Barcelona me gusta mucho, no me aburre para nada. La verdad es que es un equipo que ataca y defiendo muy bien, y además por ahora es el mejor equipo de la liga", recalcó.

Sobre la vuelta al equipo de los lesionados Samu Castillejo y Rubén Semedo señaló: "Hemos recuperado a jugadores, aunque hay que recordar que llegan sin el ritmo de juego y el nivel competitivo ideal, por lo que están condicionados en lo físico".

"Para mí, este partido llega en el mejor momento, es un buen partido para romper la mala racha y todo lo que está sucediendo. Contra el Barcelona vamos a estar todos, el equipo, la afición y es un momento ideal para volver a ganar", aseguró.

Por último, recordó que el Villarreal le ha jugado al Barcelona en los últimos duelo de tú a tú. "Les hemos ganado partidos y se ha competido siempre. Por ello la idea es no estar acomplejados, la de ser el Villarreal y confiar en nuestro juego y nuestra personalidad", concluyó.