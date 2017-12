Calleja: "Veo un partido muy igualado en Balaidos"

Vila-real (Castellón), 15 dic (EFE).- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, prevé que el encuentro de este domingo ante el Celta en Balaídos estará muy igualado por el potencial y las aspiraciones de ambos conjuntos.

También indicó en rueda de prensa que el Celta es un equipo que hace un buen fútbol y al que da gusto ver jugar. "Siempre propone un juego vistoso, por lo que habrá una buena disputa para ver quien tiene el control del juego", añadió.

"Los dos equipos llegamos en una situación parecida por las bajas y ellos, aunque tienen una buena plantilla, están haciendo una temporada irregular", prosiguió Calleja, quien destacó que una derrota les igualaría a puntos y una victoria les distanciaría a seis.

Calleja destacó que Denis Cheryshev ha trabajado con normalidad y que mañana verán cómo se encuentra Carlos Bacca, pues confía en poder alinearlo.

En función de ello, Calleja decidirá si juegan con uno o dos delanteros y no descartó introducir algún cambio y buscar alternativas como consecuencia de las bajas que tiene el equipo.

"Es normal que a estas alturas de la temporada haya bajas como consecuencia de lo apretado del calendario, pero consideró que las nuestras son demasiadas, lo que condiciona al planteamiento y la forma de jugar, ya que a las bajas se suma que el regreso de los jugadores es escalonado y no pueden hacerlo a tope", indicó.

Confirmó que el central Víctor Ruiz sin problemas y señaló que al menos en defensa cuentan con cuatro jugadores para iniciar el encuentro.

"Debemos hacernos fuertes atrás, no conceder ocasiones y aunque podríamos cambiar el sistema, no vamos a renunciar a nuestra filosofía y no vamos a encerrarnos atrás", continuó el técnico del Villarreal.

Para Calleja, la idea es parecerse al equipo que jugó la primera mitad ante el Barcelona y tratar de ganar los dos partidos seguidos que tenemos fuera de casa, señaló el técnico del Villarreal, cuyo equipo jugará dentro de una semana en Mestalla ante el valencia.