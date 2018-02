Asenjo asegura que ahora no piensa en la selección y se centra en el Villarreal

Vila-real (Castellón), 1 feb (EFE).- El guardameta del Villarreal Sergio Asenjo dijo este jueves que en la actualidad centra sus esfuerzos en ayudar a su equipo tras recuperar la titularidad tras su larga lesión y que la selección es un asunto en el que pensará en junio.

"Lo importante es jugar cada domingo, mejorar el nivel y ayudar al equipo para que logre sus objetivos y después ya se verá en junio que sucede", dijo Asenjo en una charla que tuvo lugar en la en la Universidad Jaume I en la que se ha analizado el pasado, presente y futuro de la selección española.

"Hablé con el seleccionador cuando me dieron el alta, se interesó por mí y me demostró el interés y su calidad humana. Además me visitó en el hospital cuando la operación, lo que me demuestra que es una persona muy cercana y se agradece", añadió.

El portero del Villarreal se mostró contento con su evolución tras su regreso al equipo y espera poder seguir igual hasta el final de temporada, en el que espera poder luchar por todo.

"En lo personal me siento cada día mejor, cada día creciendo y con mejores sensaciones. Por lo que estoy contento con las sensaciones", dijo sobre su momento actual.

Del Villarreal, Asenjo comentó que el equipo está a un nivel "muy alto" tras lograr 16 de 18 puntos disputados, por lo que cree que si siguen así hasta mayo pueden luchar por el objetivo de jugar la Liga de Campeones.

"Veo una segunda vuelta muy competida. Creo que hay cuatro o cinco equipos muy fuertes que van a pelear por las plazas Champions, por lo que será muy complicado hasta el final", indicó.

El portero del Villarreal aventuró que les espera un partido "muy bonito" ante el Betis en Sevilla, con dos equipos que "quieren la pelota, que van al ataque" pero anunció que quieren seguir mostrándose fuertes fuera de casa.

Además, Asenjo aseguró que el mercado "se ha vuelto loco", ya que cree que se pagan cifras "muy altas" y considera que "va a ser así a partir de ahora".