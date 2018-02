Asenjo se queja: "Con todos mis respetos al Betis..."

Aunque la roja a Bonera no admite dudas, Sergio Asenjo cargaba contra el colegiado para explicar la derrota del Villarreal: "Con todos mis respetos al Betis, creo que ha habido dos partes: nosotros y el árbitro. Así es complicado sacar algo positivo de aquí. No sé si es expulsión o no, pero a los dos minutos hay una falta clara sobre Mario que no pita. Creo que hemos sido superiores con uno menos; a seguir trabajando porque a veces hay que luchar contra otras cosas".