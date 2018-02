Calleja: "El Alavés llega en un gran momento y lleno de confianza"

Vila-real (Castellón), 9 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló en rueda de prensa que les espera un partido complicado ante la visita del Alavés, ya que destacó que el conjunto vitoriano atraviesa un buen momento de juego y ha recuperado la confianza.

"Nos enfrentamos a un Alavés lleno de confianza, que está consiguiendo muy buenos resultados, que compite en todos los partidos, y que está muy bien trabajado. Es difícil ver fisuras en el equipo, por lo que nos espera un partido complicado con un equipo muy rocoso", destacó.

"Ellos son un equipo muy solidario, que tiene las ideas muy claras, saben que tienen que defender bien y estar muy juntos. A partir de ahí salen con mucha velocidad y claridad en ataque. Son rápidos y verticales, son un rival que hace daño cuando recupera y ahora mismo son un equipo muy competitivo", agregó.

Por ello, el técnico madrileño comentó que su equipo debe jugar "muy centrado y tener paciencia con el balón para desorganizarles y encontrar espacios para que lleguen las ocasiones. Sin duda va a ser un partido difícil".

Para Calleja, la clave estará en tener acierto de cara a puerta y en no desesperarse si no encuentran esos espacios. "Ellos están muy centrados en defensa, llegan bien a la presión y lo hacen con mucha gente. Por lo que debemos mover el balón rápido, hacerlo a dos toques e intentar desorganizarles", insistió.

El Villarreal afrontará el encuentro de este sábado con algunas bajas por lesión y sanción, por lo que el técnico ha recurrido a jugadores del filial.

"En el caso de Soriano está fuera por un tema de virus y que no ha podido entrenar hasta hoy, mientras que en el caso de Sansone seguimos con la recuperación. El resto son bajas de larga duración, no podremos contar con ellos hasta que no pasen muchos meses", recordó.

"La baja de Rodrigo es una baja importante, está haciéndolo bien, es un pilar del equipo, pero tenemos jugadores que lo pueden suplir y que no notaremos esa baja", prosiguió.

En las filas del Alavés milita el exjugador del Villarreal Pedraza, del que Calleja dijo: "Lo conocemos bien, vendrá motivado y está en un gran momento".

"Es un jugador muy completo, ya que aporta mucho al ataque de su equipo. Deberemos estar muy centrados en él, pero también en los jugadores que le acompañan en ataque. Son un equipo que hacen mucho daño a la contra, debemos estar atentos a esas vigilancias", apostilló.

Por último, confirmó que podrá contar con Samu Castillejo al indicar que "está bien, está recuperado, no pudo entrenar el primer día, pero el resto de los días ha trabajado con normalidad y está bien".