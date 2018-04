Trigueros: "Tenemos que ganar al Celta para dejarle bastante lejos"

El centrocampista del Villarreal, Manu Trigueros, afirmó que el único objetivo que se plantea el equipo en estos momentos es ganar al Celta este sábado en La Cerámica para dejar al equipo gallego "bastante lejos". En la actualidad el Villarreal es sexto con 51 puntos, mientras que el Celta es décimo con 45 y una victoria haría que los gallegos quedaran lejos del equipo de Javi Calleja.

Trigueros no se pronunció sobre el Barcelona, rival al que debían enfrentarse el pasado fin de semana y contra el que jugarán el 9 de mayo, al haber disputado el equipo catalán la final de la Copa del Rey. "Ya veremos cuando nos toque jugar con el Barcelona cómo están las cosas y cómo están ellos. No sabemos si se jugarán algo o no y cuando llegue el momento ya hablaremos. Ahora tenemos que pensar en nuestro próximo partido", señaló Trigueros. "Nunca se sabe -continuó el jugador del Villarreal- si es mejor jugar con un equipo que no se juegue nada y aunque a priori siempre es menor, ya vimos cómo el Málaga le ganó este domingo a la Real Sociedad"

Sobre el Celta afirmó que es un buen equipo que trata de estar en la zona alta de la tabla y al que tienen que ganar "para que no entre en la pelea" y agregó que "la idea es seguir en la línea de los partidos con el Sevilla y Leganés", en los que dieron un buen nivel. "La lucha por Europa está muy apretada, y los equipos están todos con muchas ganas y mucha motivación. El Betis lo está haciendo muy bien y el resto están ganando partidos, por lo que va a estar muy igualado hasta el final", dijo.

Destacó la trascendencia de la próxima jornada en la que pueden quedar en una buena situación si suman los puntos, al tiempo que sobre sus problemas de pubis, indicó que la situación depende "de la semana, del rival e incluso de la posición en la que juega". "La idea es aguantar hasta el final y lograr el objetivo con el equipo", indicó Manu Trigueros, quien confía en que el equipo esté fino ante el Celta, un equipo en el que la baja de Iago Aspas va a ser "muy importante".

También resaltó la importancia de jugar dos encuentros consecutivos ante su público (contra el Celta y el Valencia) y recordó que con los equipos bien clasificados este año les ha ido mejor. "Ganar esos dos partidos sería casi definitivo", prosiguió.