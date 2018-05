Bacca asegura que el Villarreal negocia con el Milan y que se quiere quedar

Vila-real (Castellón)., 15 may (EFE).- El delantero colombiano Carlos Bacca aseguró en rueda de prensa que su deseo es seguir en el Villarreal la próxima temporada y desveló que el club castellonense está negociando al respecto con el Milan, quien le cedió por una temporada con opción de compra de 16 millones de euros.

"El Villarreal está hablando con el Milan y con mi representante, están tratando esos temas. Yo estoy centrado en el final de temporada y trabajando con tranquilidad. Ya llevan un tiempo hablando de mi futuro y espero que en breve se pueda dar una situación u otra", explicó.

"Yo ya he dicho que me quiero quedar aquí, me siento cómodo en el Villarreal y en Milan el último año no fue bueno, con el entrenador que tenía no pude rendir porque no me sentía importante. Por eso tomé la decisión de venir aquí y por eso la idea de seguir en el Villarreal. Ahora ya queda en manos de los clubes y de mi representante", agregó.

Bacca, que en esta segunda vuelta se ha destapado en su faceta goleadora, reconoció: "Al principio me costó, el tema de no saber qué iba a pasar con mi situación me costó y además no pude hacer la pretemporada bien. Solo llegar aquí ya estaba jugando y a la larga el cuerpo lo sintió y llegaron los problemas físicos que me impidieron poder jugar algunos partidos, lo que me complicó más y me sacaron de algunos partidos. Pero con el trabajo he ido creciendo, mejorando y los resultados ahí están".

"Para que yo rinda es necesario tener la cabeza libre, ver que se valore tu trabajo, que te demuestran la confianza, ya creo que un delantero necesita la confianza y la continuidad. En Milán no se tiene la confianza, yo aquí trabajaba y si no marcaba seguía jugando con la confianza, el técnico sabía que estaba trabajando bien y por ello me seguía dando esa confianza", aseguró.

"En el Milan no sabías nunca cuando jugabas, cambiaban de delantero casi cada semana, y eso no ayuda al jugador. Hoy mismo no sabes qué delantero es el titular en el Milan, aquí he tenido esa confianza desde el principio. En el Villarreal me he sentido importante y eso me ayuda, por eso en esta recta final me he sentido muy bien", prosiguió.

De hecho, el atacante sudamericano ha sido uno de los tres nominados a mejor jugador de LaLiga en el mes de abril, por lo que señaló: "Estar entre los mejores de esta liga y estar nominado para ser uno de los mejores de esta jornada me hace estar orgulloso".

Por último, se refirió al partido de la última jornada en la que reciben la visita del Real Madrid. "Son partidos especiales, ellos estarán pensando en la final de la Champions, pero también en este encuentro. Seguro que algunos jugadores definirán su posible titularidad en la final, por lo que seguro que será un gran partido. Y nosotros queremos acabar bien y ganar este partido", concluyó.