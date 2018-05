Rodri: "Cierro una etapa en el Villarreal y estoy muy agradecido"

Villarreal (Castellón), 19 may (EFE).- El centrocampista del Villarreal Rodrigo Hernández 'Rodri' dijo este sábado, tras el empate a dos goles ante el Real Madrid, que cierra una etapa en el Villarreal y que está "muy agradecido" al club castellonense por la oportunidad de debutar en Primera División.

"Estaré eternamente agradecido, solo tengo palabras de agradecimiento. Lo intento todos los días, el Villarreal es un club especial que llevo en el corazón y le deseo lo mejor", dijo Rodri en declaraciones a Movistar tras el partido.

"Cierro una etapa maravillosa. El Villarreal me ha dado la oportunidad de debutar en primera, y empiezo otra", añadió Rodri, sin desvelar su destino, a pesar de que distintas informaciones lo sitúan en el Atlético de Madrid la próxima temporada.

"Este año he crecido lo que he podido. Sé que soy joven y que tengo que ir paso a paso. Lo intento todos los días y no me conformo. Sabía que estaba en el sitio idóneo porque el Villarreal es un club ejemplar que apuesta por la gente joven", concluyó.