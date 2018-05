Asenjo: "A la temporada que viene solo le pido continuidad y salud"

Vila-real (Castellón), 24 may (EFE).- Sergio Asenjo, portero del Villarreal, señaló en rueda de prensa que a la próxima temporada le pediría continuidad y salud, en el plano personal, y seguir siendo competitivos, como en estos últimos años, en lo colectivo.

"Al final ha sido una gran temporada, ya que a pesar de todos los contratiempos el equipo ha alcanzado sus objetivos", señaló el meta, quien de cara a la próxima campaña indicó que "en lo colectivo me gustaría que siguiéramos siendo competitivos, y en lo personal, continuidad y salud, poder comenzar desde el inicio con mis compañeros".

El Villarreal ha concluido la temporada en quinta posición, lo que ha supuesto su clasificación para disputar competición europea por quinto año consecutivo, un logro que valoró el guardameta internacional.

"Es para estar bien contentos y celebrarlo como se merece, ya que tiene mucho valor lo logrado", indicó Asenjo, quien recordó que compiten "con equipos que están mejor y eso le hace tener mucho valor el entrar regularmente en Europa".

"Durante el año han habido críticas, presión, dudas de que el equipo podía esta ahí y al final hemos logrado una vez más el objetivo. En una campaña en la que han pasado muchas cosas, no ha sido nada fácil con el cambio de técnico, la baja de nuestro capitán y otras cosas", apuntó.

Asenjo, que se perdió buena parte del inicio de la temporada tras la grave lesión de rodilla que sufrió en el tramo final de la campaña 2016-17, reconoció que al final "ha sido muy buena?, ya que explicó que "si me dicen el mes de septiembre u octubre que iba a acabar de esta manera no lo hubiera ni imaginado".

"Fue duro, con muchos meses fuera del equipo, pero el técnico apostó por mí y a partir de ahí muy contento. Por eso le pido a este año comenzar de cero, peleando desde el principio con mis compañeros y a partir de ahí salud. Solo eso", insistió.

Respecto a su no convocatoria con la selección española para jugar el Mundial de Rusia, aseguró que "no es una espina clavada, ya que son muchos los que quieren ir, pero no es fácil. El haber estado en las quinielas es un premio, ya que en noviembre no hubiera imaginado esto", confesó.

Por último y preguntado por la posible llegada de Santi Cazorla al Villarreal, tras no haber renovado con el Arsenal tras sus graves lesiones, se mostró ilusionado por ello e indicó que "sabe que lo estamos esperando y que aquí puede recuperarse para volver a jugar".