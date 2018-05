Roig Negueroles: "Sustituir a Rodri es muy complicado"

Vila-real (Castellón), 25 may (EFE).- El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, indicó en el acto de despedida del futbolista Rodrigo Hernández, que va a ser muy complicado sustituir al futbolista de cara a la próxima temporada y alabó el comportamiento que tuvo con el club cuando el Atlético de Madrid emprendió su fichaje.

"Sustituir a Rodri es muy complicado, va a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo y eso no es fácil sustituir. Intentaremos que su baja se note lo menos posible", apuntó el directivo, quien destacó que el futbolista ha tenido "un comportamiento ejemplar, siempre ha tenido palabra". "En un caso que llegamos a un acuerdo verbal y lo respetó. Es lo normal, pero en otros casos puede que otras personas no lo hubiesen mantenido".

El futbolista acordó verbalmente su renovación con el Villarreal, lo que supondría un aumento de su cláusula de rescisión de 12 millones de euros, aunque tras el interés mostrado por el Atlético en aquel momento, el jugador aceptó renovar para que el club pudiera obtener un montante mayor en la operación a cambio de su traspaso.

Roig Negueroles explicó: "Teníamos un acuerdo verbal con Rodri, no lo teníamos firmado y por eso agradecemos al jugador que mantuvo su palabra dada. El interés del Atlético llegó en ese momento, pero como he dicho no nos molesta eso, no entendemos que se quejen".

"Yo no sé las negociaciones previas, se negoció hace unos meses y se solucionó el tema. Nosotros queríamos mantenerlo en secreto, pero cuando lo sabe mucha gente siempre hay filtraciones. Lo que no hay que hacer y no debemos hacer los clubes es ser hipócritas, todos los clubes contactamos con un jugador que nos interesa y hablamos con él. Y si hay opciones, ya hablamos con el club y se produce una negociación", señaló.

"Lo que no podemos es ser hipócritas y quejarte de cosas que te hacen otros, cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo. Nosotros no estamos ofendidos, ni estamos cabreados, ni nada de eso. Llegamos a un acuerdo, vino bien a todas las partes y por eso se firmó. A nosotros no nos gustó, ya que no queríamos que se fuera Rodri, pero tuvimos que llegar a un acuerdo", prosiguió.

El consejero delegado apuntó que de cara a la próxima temporada tratarán de reforzarse y acertar en todas las líneas y aseguró que están "muy contentos" con el trabajo del entrenador Javier Calleja, al que acaban de renovar, al asegurar que "éste es un deporte complicado". "Pero la confianza se la hemos demostrado siempre".

Por último, se refirió a la posible llegada del exfutbolista del Villarreal, Santi Cazorla, quien se ha quedado sin equipo tras acabar su contrato con el Arsenal, después de un calvario de lesiones. "Cazorla sabe que tendrá todo lo que necesite del Villarreal", concluyó.