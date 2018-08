Villarreal y Real Sociedad debutan con objetivo compartido de llegar a Europa

Villarreal (Castellón)/San Sebastián, 17 ago (EFE).- Villarreal y Real Sociedad debutan en LaLiga en el estadio de La Cerámica con el objetivo compartido de alcanzar puestos que les permitan competir en Europa en la temporada siguiente.



Ambos llegan tras una pretemporada en las que los resultados no han sido los mejores, pero con la intención de progresar en su mejoría a partir de este encuentro.



Para el Villarreal, el encuentro tiene la novedad de poder empezar en casa tras dieciséis temporadas en las que siempre lo ha hecho a domicilio, mientras que la Real llega a uno de los estadios que no se le ha dado bien en los últimos años.



Por parte local, el Villarreal encaran este inicio de temporada con las bajas por lesión de Bruno Soriano, Bonera y Javi Fuego, con la posibilidad de que Manu Trigueros esté disponible tras su lesión, aunque también es baja Samu Castillejho por su salida hacia el Milan.



Esta marcha ha propiciado el regreso al club del delantero colombiano Carlos Bacca, pero todavía no se sabe si podrá jugar porque el club está a la espera del pase internacional, lo que ha motivado que el técnico, Javi Calleja, no vaya a facilitar la lista de convocados hasta poco antes del partido.



El nombre propio será el de Santi Cazorla, que volvería a LaLiga seis años después de su marcha, y tras un calvario de lesiones que ha estado a punto de retirarlo del fútbol.



Respecto a como puede jugar el Villarreal en este arranque, sigue la duda de si lo harán con un 4-4-2 tradicional o en rombo, tras las pruebas efectuadas a lo largo del verano, aunque el 4-4-2 tiene más opciones de ser utilizado con la presencia de Santi Cáseres y Pablo Fornals como pivotes.



Con ello, el posible once estaría formado por Sergio Asenjo en la portería y Mario, Álvaro, Víctor Ruiz o Funes Mori y Jaume Costa como defensas.



Junto a Santiago Cáseres y Pablo Fornals como pivotes, jugarán Santiago Cazorla y Miguel Layún en las bandas y Gerard Moreno y Toko Ekambi en ataque.



La nueva Real Sociedad con Asier Garitano al frente tratará de evitar viejas costumbres del pasado cada vez que acude al Estadio de la Cerámica, antes El Madrigal, donde suma muchos resultados negativos en las últimas temporadas.



El inicio de campaña es complicado para un conjunto donostiarra que jugará sus tres primeros partidos fuera de casa por las obras en su estadio de Anoeta y lo hace después de una pretemporada que no ha entusiasmado a ningún aficionado, ha encajado goles en todos los partidos y sumado cuatro derrotas en ocho partidos.



Los malos resultados en Villarreal no pueden tampoco dejarse de lado porque no es casual que los donostiarras no hayan ganado en liga desde 2006 y que, desde que ascendieron por última vez a Primera División, sólo hayan conseguido dos empates y cinco derrotas en la competición de la regularidad.



Garitano, brillante en la etapa en el Leganés que ahora quiere trasladar al equipo de su tierra, se muestra tranquilo porque ha cumplido los objetivos que buscaba y ahora, con la incorporación tardía de Theo Hernández y la integración de Mikel Merino, sus dos únicos refuerzos, pone el listón alto para esta temporada.



La primera alineación de la era Garitano en partido oficial viene repleta de incógnitas ya que muchos jugadores llamados a estar en el once titular, como Miguel Ángel Moyá, Raúl Navas o Adnan Januzaj o están lesionados o sufrieron percances durante la preparación veraniega que retrasarán su puesta a punto.



La buena noticia de la renovación de Mikel Oyarzabal, el buque insignia del futuro blanquiazul, resta presión a los realistas que, en caso de haberlo perdido, tras la marcha al Real Madrid este verano también de Álvaro Odriozola, tendría más apreturas y agobios de cara a este inicio de temporada.



Alineaciones probables:



Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Víctor Ruiz o Funes Mori, Jaume Costa, Cáseres, Fornals, Cazorla, Layún, Gerard Moreno y Toko Ekambi.



Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Llorente, Héctor Moreno, Theo Hernández; Illarramendi, Merino; Zurutuza; Juanmi o Sangalli, Oyarzabal y Willian José.



Árbitro: Melero López (colegio andaluz)



Estadio: La Cerámica



Hora: 20.15



---------------------------------------------------------------



La clave: La necesidad de mejorar la imagen mostrada por ambos equipos en la pretemporada.



El dato: El Villarreal inicia la Liga en casa, tras no hacerlo desde el verano de 2002.



La frase: Sergio Asenjo: "No ha sido una buena pretemporada, pero estas con ganas de empezar"



El entorno: El equipo local está pendiente de reducir su plantilla y la Real Sociedad se centra en el fútbol tras una semana marcada por el futuro de Mikel Oyarzábal, que finalmente se ha quedado en el club.