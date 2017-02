Ciencias 22-29 Alcobendas: Los científicos plantan cara al líder

El Ciencias Fundación Cajasol sumó un valioso y peleado punto de bonificación ofensiva con ocasión de la visita del líder, un Sanitas Alcobendas que sigue contando sus comparecencias por triunfos pero que atestiguará a partir de ahora que nadie tendrá sencillo ganar en La Cartuja.

El excepcional conjunto capitalino, que hubo de emplearse a fondo, se adelantó pronto gracias al pide de Brad Linklater y marcó una distancia confortable (3-19) cuando, sobre la media hora, el excientífico Arturo Íñiguez posaba su segunda marca al ganarle la carrera a Luis Vázquez en pos de la un pase con el pie de Mateu. En la última acción de la primera parte, sin embargo, los locales ensayaban por medio de Mourano.

En una acción idéntica al comienzo de la segunda parte, touche a cinco metros y maul penetrante, Ale Ortega apretó todavía más el tanteo pero Linklater volvió a darle aire a su equipo en la jugada del saque de centro (15-22). Con siete puntos de desventaja, el Ciencias gozó de innúmeros balones para anotar la marca del empate. Aposentado en la zona de veintidós rival, el equipo de Juan González y Javier Manada rondó el ensayo frente a una defensa madrileña excelente, siempre al límite del fuera de juego pero dentro del reglamento. Un despeje de Diego García mal gestionado por Luis Vázquez provocó un ensayo de castigo que dio la victoria a Alcobendas, después de una falta burda del zaguero local.

Era injusto, a todas luces, que el Cajasol no sumase ningún punto después del partidazo que había completado. Así, el epílogo de la última jugada tuvo ese perfume épico que merecía la ocasión. Un punto tal vez es poco, o puede que sea mucho, pero lo que desde luego no es baladí es que el grupo amateur que viste de blanquiazul luche contra grupos profesionales sin perderle la cara, y no sólo impida en una acción que el Alcobendas anote la cuarta marca que buscaba para sumar el bonus, sino que terminó pescando la recompensa después de una intercepción de Manu Sobrino y un precioso ataque dinamizado por Munilla que terminó con Manolo Mazo, capitán ejemplar y pateador casi infalible, posando el oval entre palos.

FICHA TÉCNICA:

Ciencias Fundación Cajasol (22): Martínez, Nacho Salazar, Picabea, Mourano, Ale Ortega, Aguilera, Chino, Manu Sobrino, Munilla, Mazo, Jorge, Juan Domínguez, Jason, Javi Salazar y Luis Vázquez. También jugaron Acosta, Forte, Bola, León, Checo, Doctor, Aceituno y Cuéllar.

Sanitas Alcobendas (29): Fertu, Anaya, Collado, Ribot, Pingica, Rado, Newton, Villanueva, Facundo, Linklater, Bermejo, Mateu, Diego García, Íñiguez y Agustín. También jugaron Ovejero, Ángel, Dacosta, Rolls, Martín García, Londoño y Pedro Martín.

Árbitro: Marc Riera, catalán. Excluyó temporalmente a los visitantes Agustín y Mateu.

Marcador: Min. 4, golpe de castigo de Linklater (0-3). Min. 10, golpe de castigo de Linklater (0-6). Min. 11, golpe de castigo de Mazo (3-6). Min. 16, ensayo de Bermejo transformado por Linklater (3-14). Min. 36, ensayo de Íñiguez (3-19). Min. 39, ensayo de Mourano transformado por Mazo (10-19). Min. 51, ensayo de Ale Ortega (15-19). Min. 52, golpe de castigo de Linklater (15-22). Min. 76, ensayo de castigo transformado por Linklater (15-29). Min. 80, ensayo de Mazo transformado por él mismo (22-29).