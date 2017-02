CRC Pozuelo 45-20 Helvetia Rugby: Un empujón moral pese a la derrota

El Helvetia Rugby cayó ante el líder CRC Pozuelo por 45-20, como estaba previsto en el guión, pero mejoró en el juego y en la imagen ofrecidas en los últimos encuentros plantando cara por momentos a un poderoso rival que aprovechó los fallos puntuales en la salida del oval hispalense para lograr ensayos a la postre determinante por la importancia del momento de cada uno de ellos. Pese a todo, tutear en varios instantes del encuentro al cuadro madrileño y lograr dos ensayos (algo que no hicieron Ingenieros Industriales, Alcobendas o el Olímpico Pozuelo) dan buena cuenta del paso adelante dado por los de Nico Sanfilippo.

Le costó al equipo local abrir la defensa hispalense, bien plantada desde el primer momento y sin conceder ninguna ventaja al rival. Casi 20 minutos le costó abrir la lata, porque no encontraba hueco alguno ni resquicio por el que colarse. Pero no pudo sostener el Helvetia a la potente delantera del Pozuelo, que fue ganando metros gracias a su fuerza y potencia hasta llegar a la zona de marca.

No se amilanó el conjunto andaluz, que se quiso mantener en el partido y Selu aprovechó un golpe de castigo para reducir la diferencia (7-3), pero el Pozuelo demostró que no quería sustos y pronto elevó de nuevo su ventaja aprovechando su mejor arma: la delantera. Pese a todo, otro golpe de Selu y el ensayo de Inchu, que se recorrió casi 70 metros, mantuvieron al Helvetia en el encuentro al descanso (21-13), pero el cuadro madrileño salió en tromba en el segundo tiempo y aprovechó el despiste y un bache de juego visitante para decidir el duelo. Tres ensayos en poco más de 10 minutos (35-13) hicieron que el Pozuelo tuviese ya el triunfo en sus manos, pero no se amilanó el Helvetia que siguió empujando y metiendo al líder en su campo, cuyos jugadores, impotentes, comenzaron a protagonizar algunas acciones desleales que les valieron dos expulsiones y un ensayo de castigo en contra.



CRC Pozuelo (45): Fernando González, Gallego, Javier González, Von Kursell, Gracía-Franco, Ramírez, Baturone, Cloppet, Canales, Williams, Buendía, Fernández Manchón, heredia, Molina y De Santiago. También jugaron Gonzalo Vázquez, Cantarero, Narváez, López Quesada, Lerín, Vergara, Joaquín Vázquez y Ojeda.

Helvetia Rugby (20): Vallejo, Román, Estrella, Beltrán, Villalobos, Rafa, Chaves, Bozcocho, Noriega, Rivero, Machuca, Selu, Ruiz, Inchuy Peraíta. También jugaron Bruno, Ismael, Valentín, Pizarro, Ferru y Utrilla.

Tanteo: 7-0 (18') Ensayo de RAmírez transformado por Williams. 7-3 (21') Golpe de castigo de Selu. 14-3 (26') Ensayo de Von Kursell transformado por Williams. 14-6 (35') Golpe de castigo de Selu. 21-6 (34') Ensayo de Williams transformado por él mismo. 21-13 (40') Ensayo de Inchu transformado por Selu. 28-13 (42') Ensayo de Fernández Manchón transformado por Williams. 35-13 (52') Ensayo de Williams transformado por él mismo. 42-13 (56') Ensayo de Von Kursell transformado por Williams. 42-20 (78') Ensayo de castigo transformado por Inchu. 45-20 (80') Golpe de Williams.

Árbitro: Cristian Moreno (catalán). Expulsó temporalmente a Von Kursell (70') y Molina (78') por juego desleal.

Incidencias: Partido de la sexta jornada del Grupo C de la División de Honor B disputado en el Polideportivo Valle de las Cañas ante unos 300 espectadores .