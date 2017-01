Helvetia Rugby-Arquitectura: Día para levantar la cabeza

El Helvetia Rugby retorna del parón navideño y recibe al Arquitectura para disputar el encuentro correspondiente a la decimotercera jornada liguera. El equipo sevillano intentará ante el conjunto madrileño sumar una victoria, la tercera de la temporada, que lo reconcilie consigo mismo después de una negativa racha de cinco derrotas. El equipo de Nico Sanfilippo, que no ha dejado de entrenar durante todo este periodo, inicia así el año con la urgencia de aumentar el caudal en el casillero de triunfos.

Colista de la categoría, el entrenador del Helvetia ha pretendido mantener el tono de sus jugadores durante las fiestas, haciendo particular hincapié en el aspecto psicológico. La temporada sigue avanzando y los números no salen, por eso se hace necesario añadir un plus de moral a las cualidades físicas y tácticas de un equipo que tiene que levantar cabeza.

En la mitad de la tabla, el Arquitectura, rival de la jornada, llega a Sevilla después de haber ganado en la jornada precedente al Trocadero Marbella, precisamente al único adversario al que venció a domicilio, en la primera jornada liguera de la temporada, allá por el mes de septiembre.

Entre las novedades del Helvetia destacan las altas de Ruani, recuperado de una larga lesión, así como la de Rivero, ya restablecido de una convalecencia. Luis Miguel, por su parte, reforzará la segunda línea después de haber permanecido fuera de Sevilla una temporada por motivos personales.

Para este encuentro, que se disputará en las instalaciones de la Cartuja, Nico Sanfilippo ha convocado a los siguientes jugadores: Vallejo, Bruno, Gonzalo, Ismael, Jaime, Rafael Muñoz, Villalobos, Luis Miguel, Valentín, Mercado, Bizcocho, Chema, Rafael Martín, Peraíta, Rivero, Romero, Joaquín, Selu, José Luis, Germán, Machuca, Pablo y Ruani. El árbitro Arnaltz Bilbao, del colegio vasco, será el designado para arbitrar la contienda.